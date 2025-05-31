台中男吸K菸涉毒駕 他辯只吹冷氣沒移動...法院判「無罪」

台中林姓男子開車違停被盤查，警方發現他持有1包K他命，並認定其吸食K菸後開車構成毒駕，檢方依公共危險罪嫌起訴，林辯稱只發動引擎吹冷氣沒駕駛。法院審理認為，警方並非在林行駛中攔查，就算林坐在發動中車內駕駛座，但沒移動車仍難認毒駕，判他無罪，可上訴。

檢方起訴指出，林男2024年5月18日開車等紅燈時，在車上吸食摻有第三級毒品K他命的香菸，又不顧大眾安全繼續駕駛，當晚5點多因為違停在人行道上沒有熄火，經第六分局市政派出所警員攔查。

警方當場在他車內查獲1包K他命（6.0502公克），另經林男同意採尿送驗已呈現毒品陽性反應，依毒品、毒駕公共危險等罪嫌將他送辦；林施用第二級毒品部分已另案判刑。

台中地院查，林男在檢方訊問時，坦承有在車內吸食K菸，但矢口否認公共危險，辯稱因為夏天很熱，他就發動車子引擎，但沒有移動車輛，準備要離開前就被警察盤查。

法院認為，通常一般駕駛皆知，引擎發動（中）只是用車人可能即將開車、正在開車、剛停好車，在停車狀態下為開冷氣、檢修等，也必須發動引擎，未必代表有移動該車的行為，在酒駕刑案中，不能僅以受測人在受盤查之際，使用車輛引擎屬發動中，就斷定其有移動車輛。

法院根據警方職務報告記載，當天巡邏勤務發現車輛違停人行道，因而上前盤查，可見林並非行駛中被攔查，而是違規停車被盤查，林男辯詞並非無稽，也不能僅因發現他坐在引擎發動的車輛駕駛座上，就認定他有移動車輛。

法院說，林遭盤查時車輛固然發動中，但他單純坐在車內，並不會造成其他往來人車危險，與刑法第185條之3所規定之「駕駛」 行為不符，就算他是在車輛停止但引擎發動下吸毒，只要他吸毒後未駕車，仍非刑法第185條之3規範對象，不能以公共危險罪相繩，判他無罪。

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