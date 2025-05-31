三峽重大車禍余姓老翁今晨不治 新北檢曝刑事部分「不起訴」

新北市三峽區今年5月19日發生重大車禍，肇事的余姓老翁歷經2次手術與12天治療後，今天早上7時20分因傷勢嚴重宣告不治。新北警方今依規定報請新北地檢署檢察官相驗。

78歲余姓老翁於事發後傷重，在亞東醫院加護病房搶救多天，也曾經歷2次手術，但生命徵象不是很穩定，一度有微微張眼，檢察官、警察也正要等他意識清楚要製作筆錄，今早卻傳出人已身故的消息。

據了解，這起重大車禍事故發生後，警方積極調閱余翁沿途的行車軌跡，從事發當天由中部出發一路北上，中途曾停靠高速公休息站用餐及購買2碗粉圓冰，在北二高下三峽交流道，也曾短暫停靠公園放置肥料和花盆及事發沿路的行經路線。據了解，余翁車上行車紀錄器顯示，事發前車內僅有音樂聲，余翁從未說話，路程中也未與任何人交談，衝動駕駛的可能性似乎不高。

三峽警分局長劉文雄日前曾說明，依據調查顯示，余翁案發當天下午1時許，獨自駕車自苗栗老家走北二高返回三峽住處，下交流道後在三峽市區繞行約20分鐘，其中，還停留在北大特區某公園旁10餘分鐘，行車過程中相當平順，包括外傳余翁疑似追逐的機車女騎士沿途也神情平和，不似有任何行車糾紛，余翁在其餘行駛路段也沒有任何加速衝撞的情形。