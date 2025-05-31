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女友車牌逾檢遭註銷 毒販行蹤曝光被逮...判12年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

劉姓男子去年1月30日深夜乘坐陳姓女友駕駛轎車，經台南仁德區超商前，因車牌逾檢遭註銷為警盤查，在車內查獲甲基安非他命、K他命等毒品共計458公克，他原稱本來都要用來販賣，但藥腳都被抓了，又翻供是自己施用，台南地院認他意圖販賣而持有第二級毒品應執行12年。

檢警調查，劉姓男子前年6月間向李姓男子購入1公斤的甲基安非他命，同年7月6日以部分甲基安非他命向暱稱「蜈蚣」藥腳交換含有俗稱「喵喵」的4-甲基甲基卡西酮粉末4包，及另取得K他命1包。

未料，劉男因違反毒品危害防制條例案件拘提並扣得部分甲基安非他命後，繼續持有扣餘甲基安非他命等毒品。

他於去年1月30日晚間11時35分許，乘坐陳女駕駛轎車，在台南仁德區太子路上超商前，因該車車牌逾檢遭註銷為警盤查，陳女同意警方搜索該車座位及後車廂，當場扣得二級甲基安非他命11包(淨重共計390多公克)、三級毒品K他命1包(淨重33多公克)、俗稱「喵喵」的4-甲基甲基卡西酮4包(淨重共計18多公克)。

他辯稱，毒品是供自己施用，並未準備販賣。然而，他初次被查獲時表示，剩下這些毒品安非他命共12包，本來是都要用來販賣，但是藥腳當初都被抓走了，所以至今還沒有販賣到賺取到不法所得。

台南地院合議庭認為，劉男經查獲第二級毒品甲基安非他命11包淨重高達390多公克，已非一般毒品施用者供己施用，甚或預備囤積施用之量，而且毒品量少價昂，囤積大量毒品長期供己施用，徒然增加被查獲風險，一般施用毒品者，絕不致如此。

同時，劉男前已有多次販賣毒品前案紀錄，本身原已擁有販賣毒品網絡及方法，對如何販賣毒品，更屬駕輕就熟，再持有大量第二級毒品甲基安非他命，自屬為販賣而持有，劉男所辯並不足採。

法官認劉男意圖販賣而持有第二級毒品處6年，又意圖販賣而持有第二級毒品處8年，應執行有期徒刑12年，可上訴。

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台南地院認為，劉男經查獲第二級毒品甲基安非他命11包淨重高達390多公克，已非一般毒品施用者供己施用，且有多次販賣毒品前科，認他意圖販賣而持有第二級毒品應執行12年。圖／本報資料照
台南地院認為，劉男經查獲第二級毒品甲基安非他命11包淨重高達390多公克，已非一般毒品施用者供己施用，且有多次販賣毒品前科，認他意圖販賣而持有第二級毒品應執行12年。圖／本報資料照

毒品 安非他命 台南

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