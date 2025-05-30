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三峽車禍肇事翁今並無製作筆錄 新北：將加裝減速丘、人行道欄杆

中央社／ 新北30日電

新北三峽重大車禍，78歲的余姓肇事駕駛仍在亞東醫院加護病房接受治療。警方說，今天沒有前往製作筆錄。交通局表示，將於3個月內，設置實體減速丘，部分人行道加裝實體欄杆。

新北市三峽區19日發生重大車禍事件，肇事余姓駕駛78歲，這起車禍導致3人死亡、12人受傷。

新北市亞東紀念醫院今天說明仍收治的傷患病況，14歲女童病況穩定恢復中。余男於加護病房治療，持續觀察病況。

三峽警分局告訴中央社記者，每天都持續關注余男的病情與健康，也與醫師保持聯繫，要等醫師認為其意識足以製作筆錄後，檢警才前往詢問涉嫌肇事者。

據了解，詢問筆錄涉及將來的證據力，故需等病患意識清醒，能充分表達與溝通才會進行。警方說，除密切注意余男病況，也派員在加護病房外戒護安全。

新北市立土城醫院說，2名學童於23日由加護病房轉入普通病房，目前持續接受後續治療，病況穩定。至於OHCA（到院前無呼吸心跳）女童，救回後，因創傷性腦損傷，仍在加護病房接受密切治療與觀察。

教育局則表示，由市府跨局處與學校團隊攜手，採取一對一方式陪伴家屬，提供心理輔導、學業與行政協助等全方位支持。由於部分學童顏面與肢體受傷，後續仍有重建與復健等療程，將會積極媒合社會資源協助。

至於交通安全，教育局說，已函請各學校加強交通安全教育，並鼓勵學校檢視校園周邊路口或高風險區域，提出改善建議。

市府交通局今天發布新聞表示，對於車禍的三峽區北大國小前交通路段，已增設完成路口的視覺化減速標線與速限標示、更新通學區標誌；後續將於3個月內，進一步導入「行人優先區」概念，及設置實體減速丘；部分人行道路段缺乏路緣石保護，也將加裝實體欄杆。

交通局專門委員林昭賢表示，為進一步提高駕駛人的警覺性，目前三峽警分局於上下學時段，派員協助疏導與管制交通。原設於國成街、學成路口的「時段性禁止進入」告示牌，也已增設並放大，讓駕駛人更容易識別。

新北市三峽區北大國小外日前發生重大車禍，交通局已針對周邊路段強化交通安全改善，包含增設路口視覺化減速標線與速限標示等，後續也將增設實體減速丘。圖／新北市交通局提供（中央社）
新北市三峽區北大國小外日前發生重大車禍，交通局已針對周邊路段強化交通安全改善，包含增設路口視覺化減速標線與速限標示等，後續也將增設實體減速丘。圖／新北市交通局提供（中央社）

車禍 新北 加護病房 人行道 三峽

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