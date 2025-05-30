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台馬破獲吉隆坡毒品工廠 扣103公斤安非他命液體逮2台嫌
馬來西亞警方今天宣布28日偵破吉隆坡市內一處毒品工廠，並逮捕兩名台籍嫌犯。刑事局國際科指出，毒品案是台、馬警方聯合行動，刑事局將持續與馬國警方，共同清查2嫌涉案內容、追查共犯及上游來源。
刑事局國際刑警科與馬來西亞肅毒局合作調查，5月28日晚間10時許，在馬國吉隆坡市Brickfields區公寓內查獲毒品工廠。
馬國警方逮捕30歲饒姓男子與35歲許姓男子等2名台籍嫌犯，兩人在5月中旬搭乘同班機前往馬來西亞，入境後就進入被搜索的公寓毒品工廠。
查緝行動查獲疑似安非他命液體103 公斤，市價約329萬令吉，折合約新台幣2300萬元、電子煙彈95個、燃燒瓶、電子秤、塑膠封口機、口鍋、電子攪拌器等製毒生產線工具及相關設備。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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