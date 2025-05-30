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連砍朋友55刀致死 高雄翁酒後殺人一審遭判無期再續押

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市郭姓老翁（68歲）前年與友人葉姓及謝姓男子在家中鐵皮屋喝酒，郭翁卻在酒後與葉男發生口角，竟直接從廚房拿出菜刀追砍葉男，葉男身中55刀失血過多身亡，連勸架的謝男都被打傷，郭翁一審遭判無期徒刑，全案移審高雄高分院後裁定羈押，可抗告。

持菜刀殺人郭翁在2023年11月11日晚間找來葉男及謝男飲酒，3人連喝4小時，郭翁卻與葉男突然在酒後發生口角，郭翁因此憤而從廚房拿出菜刀砍向當時正坐在沙發上的葉男，葉男被壓在沙發上閃避不及，當場被刺中胸部及腹部。

一旁的謝男見郭翁持刀砍人，見狀上前制止並試圖奪下菜刀，未料郭翁直接抓起一旁酒瓶直接就朝謝男頭上砸了下去，謝男因此嚇得逃出鐵皮屋向外求救，沒想到郭翁沒有停手，反而直接將鐵皮屋的鋁門窗都鎖上，對著葉男持續持刀攻擊。

葉男頭部、右肩、胸腹部及左右手被砍中48刀，胸腹部還有7處刺傷，全身上下共身中55刀，大量出血當場死亡，員警到場時甚至目睹郭翁腳踩葉男頸部，手持菜刀面目猙獰，立即破窗對著郭翁噴辣椒水將他逮捕。

郭翁經酒測吐氣酒精濃度達每公升0.6835毫克，被鑑定罹患「酒精使用障礙症」，不過一審橋頭地院國民法官法庭認為，郭翁殺人後還能向員警要求穿衣服，被捕後也配合警方，因此認定他雖因酒精使用障礙症導致控制能力受影響，但並沒有達顯著降低程度，仍依殺人罪判郭翁無期徒刑、褫奪公權終身。

全案移審至高等法院高雄分院，合議庭法官認為郭翁所犯殺人重罪，一審已遭判處無期徒刑，若不羈押，將有高度逃亡可能，因此裁定繼續羈押，全案仍可抗告。

高等法院高雄分院。記者巫鴻瑋／攝影
高等法院高雄分院。記者巫鴻瑋／攝影

酒精 無期徒刑 殺人

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