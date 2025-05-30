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影／天道盟分子「黑吃黑」 北市當街搶車手310萬元…畫面曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

呂姓男子是天道盟雙和會分子，今年3月夥同友人鎖定詐團車手，光天化日在大馬路「黑吃黑」搶走贓款310萬元，車手林姓男子被打的鼻骨骨折、頭部挫傷，北市警方組專案小組偵辦，拘提呂男等4人到案。士林地檢署日前偵結，認定呂男等人涉犯結夥攜帶凶器強盜罪，屬7年以上有期徒刑之重罪，依法起訴。

檢警調查，呂男（33歲）是幫派份子，有恐嚇、詐欺等前科，透過綽號「偉偉」的不詳詐騙集團成員介紹，與張男（25歲）搭上線，張男再透過管道得知擔任詐團車手的林男（30歲），將在特定時間攜帶大筆現金在路上。

林男3月25日透過上游指示，在西門町某ATM提領詐騙款項10萬元，接著至台北士林的花卉村，跟陷入虛擬貨幣假投資的在職女主管，面交300萬。

林男得手後，包包內攜有310萬元現金，正透過手機等待上游指示向上交付，期間一度躲過巡邏警車視線，正要在延平北路七段攔計程車時，下一秒就遭張男和莫男強奪。

張男等人欲把林男押上車，見對方強勢抵抗痛毆一頓，致林男鼻骨骨折、頭部挫傷，接著把裝有310萬元鉅款的包包奪走上車逃逸，由呂男開車前往桃園龍潭，棄車後由同夥共犯劉姓男子（30歲）開另輛汽車接應下山。

警方接獲林男報案，認定「黑吃黑」不單純，組專案小組偵辦，經採證並調閱上百支監視器影像，4月5日持拘票至桃園逮呂男等4人，呂男、莫男、張男到案互推責任，對案情均推拖「不知情」，檢方複訊對3人聲請羈押，孰料士林地院均無保請回；案經檢方抗告，莫姓共犯遭收押，呂男跟張男則因未到庭遭通緝。

士林地檢署日前偵結，認定呂等3人觸犯刑法結夥3人以上攜帶兇器強盜罪嫌，檢方從重依攜帶凶器強盜罪嫌起訴呂、張、莫等3人。

呂男等3人得手310萬元後，開車至桃園山區棄車製造斷點，再由共犯劉姓男子開車接應。記者翁至成／翻攝
呂男等3人得手310萬元後，開車至桃園山區棄車製造斷點，再由共犯劉姓男子開車接應。記者翁至成／翻攝
呂男（白衣者）和張男、莫男在在大馬路上「黑吃黑」，搶走詐騙贓款310萬元，全被監視器畫面拍下。記者翁至成／翻攝
呂男（白衣者）和張男、莫男在在大馬路上「黑吃黑」，搶走詐騙贓款310萬元，全被監視器畫面拍下。記者翁至成／翻攝
張姓男子（前一）等4人在大馬路上「黑吃黑」，搶走詐騙贓款310萬元，士林警方拘提到案。記者翁至成／翻攝
張姓男子（前一）等4人在大馬路上「黑吃黑」，搶走詐騙贓款310萬元，士林警方拘提到案。記者翁至成／翻攝

車手 詐騙集團 強盜

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