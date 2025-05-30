殺人未遂遭收押44日 法官改判傷害 聲請冤獄補償遭駁回

新竹黃男10年前夥同他人持棍棒重擊鄭男頭部，被檢方依殺人未遂罪起訴，並羈押44天。法院審理後認定僅構成傷害罪，加上鄭男撤告，最終判決公訴不受理。黃男近日聲請無辜遭收押的刑事補償金22萬，但法院審酌已逾2年期限駁回。

判決書指出，黃男與2名男子於2014年8月，疑因懷疑鄭男曾開槍警告，心生怨懟，遂邀集人手至鄭男在新竹市經營的洗車場「教訓對方」。其中2人持手電筒與鐵棍朝鄭男頭部與身體猛擊，致其頭骨凹陷性骨折、蜘蛛膜下腔與硬腦膜下出血、氣腦、右膝骨折等重傷，所幸經女友即時送醫才倖免於難。

檢方依殺人未遂罪起訴黃男等人，並羈押黃男44日。但法官認為，黃男與被害人有遠親關係，當時亦無明確殺人犯意，且2名施暴者攻擊次數有限、時間短暫，判斷僅有傷害故意，不構成殺人未遂罪，且傷害罪屬告訴乃論，鄭男已撤回告訴，遂於2015年判決公訴不受理。