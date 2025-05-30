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東港籍漁船密艙藏8.5億元大麻 4人收押

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

屏東東港籍漁船「進漁滿」號涉在東沙海域公海接駁四百餘公斤大麻，被海巡人員攔截查獲。記者廖炳棋／翻攝
屏東東港籍漁船「進漁滿」號涉在東沙海域公海接駁四百餘公斤大麻，被海巡人員攔截查獲。記者廖炳棋／翻攝

屏東東港籍漁船「進漁滿」號今年二月赴東沙海域，在公海從泰國毒梟船隻接收四○二公斤大麻，被海巡署派船艦在公海攔截，從漁船密艙內起獲大麻，陳姓船長及三名印尼籍漁工依毒品罪嫌移送台南地檢署，檢方聲押禁見獲准。

海巡署指出，共起獲六八四包大麻花、九包大麻種子，均裝在藍色防水袋，是今年查獲最大量毒品案，市值約台幣八億五千萬元，供可供約一三五萬人次吸食。

海巡署台南查緝隊今年一月接獲情資，跨國毒梟將透過海上接駁方式，由漁船走私毒品來台，經報請台南地檢署指揮，二月十四日發現「進漁滿」號漁船出港，直接前往東沙群島禁捕海域逗留近兩周，遠程監控發現船隻在公海與泰國毒梟船隻接頭，立即聲請搜索票，二月廿八日凌晨在公海攔截登檢。

海巡人員上船未發現漁獲，根本沒有作業，陳姓船長供出漁船密艙位置，當場起獲大麻，人船押返回台南。船長坦承運毒，三名印尼籍漁工則否認知情，全案依毒品罪嫌，將陳姓船長及三名外籍漁工移送台南地方檢察署偵辦，追幕後集團。

走私 海巡署 泰國 東沙 大麻

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