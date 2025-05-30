邵琇珮稱京華城案認罪思慮不周 柯文哲嗆檢「押我沒證據」
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，昨傳時任都委會執秘的邵琇珮作證。邵女稱，「便當會」決議將京華城案送都委會研議，前面已蓋六個章「我可以蓋第七個章表示不准嗎？」她也說，偵查中認罪是因思慮不周，爭議案不應以個案來處理。
邵琇珮下周二將繼續作證，她離庭後合議庭表示，因庭期已排至十一月，請檢方整理重點證人名單以利排序，此時柯文哲發言嗆檢察官「這不就證明你們押我根本沒有證據！」
檢察官廖彥鈞詰問時，邵琇珮稱台北市有「容積銀行」，柯文哲應知容積有價，京華城訴求恢復十二萬○二八四平方公尺樓地板，前副市長林欽榮與都發局討論後回復柯，市府主要意見是不可行，建議京華城循行政救濟處理。
邵琇珮說，她沒遇過訴訟中案子送研議的前例，不過市長下決定，公務員就要服從，檢方問不配合會不會受不利對待？邵女稱與本案無關。
檢方提示偵查中邵稱「擋不住」陳情案的筆錄，邵女說「便當會」有決議、陳情案來了、京華城提訴願市府勝訴、行政訴訟也開始「這種狀況卻還要研議」，她不太理解政策形成過程，但這樣就是「擋不住」陳情案。
邵琇珮說，京華城想拿容積獎勵的都是都更項目，她表示要強化公益性、公共性，以自身經驗提出建議，應沒有違背法令。
至於偵訊時稱京華城爭取容積是「最大壓力」，她說那時用字遣詞不太精準，但京華城案相較其他案時效性快很多，同仁反映有適法性疑慮，所以建議可聽外部聲音，才召開專家學者諮詢會議。
檢方問是否曾考慮不送公展？邵女說她已攔了兩次，身為幕僚已提醒，就不會再表示意見，推動公展她沒有受到壓力，前都發局長黃景茂有無壓力，她無法回答。
柯文哲律師鄭深元問，檢察官有沒有說「如果妳還糊弄得過去，我們就來試試看」？邵女稱可能有，但不太有印象；鄭又問聽到會不會害怕？邵說，不見得是害怕「但一直被當賊看感受不會很好」。
鄭問為何自認沒違法卻認罪？邵說會認罪是因思慮不周，爭議案不應以個案處理，用通案比較符合公平性、符合社會觀感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言