邵琇珮稱京華城案認罪思慮不周 柯文哲嗆檢「押我沒證據」

台北地院昨審理京華城案，傳喚市府都委會前執秘邵琇珮作證。民眾黨前主席柯文哲（圖）當庭嗆檢察官押他根本沒證據。記者潘俊宏／攝影

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，昨傳時任都委會執秘的邵琇珮作證。邵女稱，「便當會」決議將京華城案送都委會研議，前面已蓋六個章「我可以蓋第七個章表示不准嗎？」她也說，偵查中認罪是因思慮不周，爭議案不應以個案來處理。

邵琇珮下周二將繼續作證，她離庭後合議庭表示，因庭期已排至十一月，請檢方整理重點證人名單以利排序，此時柯文哲發言嗆檢察官「這不就證明你們押我根本沒有證據！」

台北地院昨審理京華城案，傳喚市府都委會前執秘邵琇珮（圖）作證。民眾黨前主席柯文哲當庭嗆檢察官押他根本沒證據。記者潘俊宏／攝影

檢察官廖彥鈞詰問時，邵琇珮稱台北市有「容積銀行」，柯文哲應知容積有價，京華城訴求恢復十二萬○二八四平方公尺樓地板，前副市長林欽榮與都發局討論後回復柯，市府主要意見是不可行，建議京華城循行政救濟處理。

邵琇珮說，她沒遇過訴訟中案子送研議的前例，不過市長下決定，公務員就要服從，檢方問不配合會不會受不利對待？邵女稱與本案無關。

檢方提示偵查中邵稱「擋不住」陳情案的筆錄，邵女說「便當會」有決議、陳情案來了、京華城提訴願市府勝訴、行政訴訟也開始「這種狀況卻還要研議」，她不太理解政策形成過程，但這樣就是「擋不住」陳情案。

邵琇珮說，京華城想拿容積獎勵的都是都更項目，她表示要強化公益性、公共性，以自身經驗提出建議，應沒有違背法令。

至於偵訊時稱京華城爭取容積是「最大壓力」，她說那時用字遣詞不太精準，但京華城案相較其他案時效性快很多，同仁反映有適法性疑慮，所以建議可聽外部聲音，才召開專家學者諮詢會議。

檢方問是否曾考慮不送公展？邵女說她已攔了兩次，身為幕僚已提醒，就不會再表示意見，推動公展她沒有受到壓力，前都發局長黃景茂有無壓力，她無法回答。

柯文哲律師鄭深元問，檢察官有沒有說「如果妳還糊弄得過去，我們就來試試看」？邵女稱可能有，但不太有印象；鄭又問聽到會不會害怕？邵說，不見得是害怕「但一直被當賊看感受不會很好」。

鄭問為何自認沒違法卻認罪？邵說會認罪是因思慮不周，爭議案不應以個案處理，用通案比較符合公平性、符合社會觀感。