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88會館案引爆風紀地雷 4檢26警捲醜聞

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

郭哲敏涉從事地下匯兌、賭博、洗錢等罪昨一審宣判，法界認為，博弈和地下匯兌不足為奇，但郭與「百億賭王」PGTalk負責人林秉文共同經營八八會館，引爆檢警風紀地雷，共四名檢察官和廿六名警官捲入其中，至今風暴未息。

二○二二年十一月四日，時任中央警察大學校長陳檡文爆出二○一七年擔任警政署警政委員時，與林秉文、高利貸業者林彥廷等共同出入八八會館，引發爭議，之後引發一連串風暴，多名檢警人捲入其中。

時任警政署政風室主任黃錦秋和新北地檢署檢察官王凃芝，被查出二○二○年一月間政風室尾牙結束後，經時任保一總隊副總隊長黃建榮邀請，一同前往八八會館無償接受招待；同年七月，二檢再度前往飲宴。

王凃芝還在同年六月警政署政風室慶功宴後，另邀時任同事黃姓和楊姓檢察官，前往「洗錢教父」睿森銀樓負責人涂誠文位於北市信義路的高檔招待所。

四名檢察官事後遭調查，黃錦秋因事後還要求王凃芝改變說詞意圖卸責，經法務部移送懲戒法院，被判免除檢察官職務，轉任檢察事務官；王凃芝本月初獲判罰俸三個月。黃、楊二人因提前離席，未受嚴厲懲處。

警界更是腥風血雨，除陳檡文，時任警專校長鍾國文、刑事局副局長黃建榮、高雄市刑大大隊長洪松田、台北市士林警分局長吳慶鴻，和多名刑事局隊長、副隊長為此被拔官。被查出曾出入八八會館的廿六名中高階警官，除二人退休，其餘廿四人均調職懲處。

黃錦秋 陳檡文 郭哲敏 洗錢 檢察官 林秉文 地下匯兌 博弈

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