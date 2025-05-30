聽新聞
0:00 / 0:00

監院公布剴剴案調查報告 糾正衛福部及雙北市府

聯合報／ 記者李成蔭林琮恩江婉儀洪子凱／連線報導

男童剴剴遭保母虐死案，監察委員葉大華、王幼玲、張菊芳昨開記者會公布調查報告，指出權責機關未踐行兒童最佳利益原則，與保全剴剴生存發展權利，糾正衛生福利部、新北市政府及台北市政府，並將兒盟社工違失情形，移司法機關參酌。

葉大華說，衛福部依法為審核並管理「申請從事收出養媒合服務者」，每年需進行媒合機構業務檢查，及每三年定期評鑑；剴剴案發生後才實際查核兒盟並發現缺失，督導顯有不周，更怠於對脆弱家庭出養措施檢討相關法規。

新北市政府轉介剴剴給兒盟，多被動接受兒盟片面決策與資訊，當兒盟告知衛福部剴剴「適應不良」，新北市府未進一步訪視；剴剴面臨身分及照顧環境之重大轉換，新北市府督導期間未能確實審核檢視紀錄，未落實社安網脆弱家庭整合性服務，剴剴遭虐死次年三月，輿論沸騰才開會檢討。

兒盟社工前年九月廿五日訪視孩童，照片已有明顯大塊瘀傷，隔日台北市文山區居家托育服務中心訪視卻無相關記載，劉姓保母未製作填寫任何寶寶日誌或紀錄，居托中心卻記錄為「每天填寫」，台北市府對居托人員輔導管理、監督與檢查流於形式。

三名監委指出，剴剴案在兒盟、新北及台北市府體系下仍受虐致死，未能落實社安網「一主責、多協力」精神；衛福部知道該重大兒虐事件，也未積極了解協調，跨機關服務及公私協力仍有缺失，皆待檢討改進。

衛福部回應，已著手修法，將出養必要性評估權責由媒合機構收歸地方政府，同時預告子法規管理媒合機構，已完成預告，預計六、七月修正完成。

新北市長侯友宜說，北北基桃提出「三方共訪機制」，會持續落實，監察院意見由社會局邀請專家學者研議。台北市長蔣萬安表示，訪視員若涉偽造文書將從嚴處理，「該怎麼罰就怎麼罰」。

衛福部 社工 北市府 剴剴案

延伸閱讀

剴剴案社工太相信保母？ 監委：信任要建立在事實及專業

剴剴案居托中心紀錄不實？ 北市社會局：移送檢調釐清

監院糾正北市府剴剴案 市長蔣萬安「該怎麼罰就怎麼罰」

立案查濫用公務車同事？ 監委嘆看公告才知：涉己事務不清楚怎查

相關新聞

法院將勘驗行動硬碟！柯文哲不滿「檢方1句話」：押我根本沒證據

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，時任都委會執秘邵琇珮作證之後，由受命法官許芳瑜續行準備程序，法官要求檢...

12強功臣之一！味全龍球星張政禹場外開車擦撞 騎士骨裂機車毀損

中華職棒味全龍球星25歲的張政禹，昨下午2時40分許，開車行經沿桃園市中壢區高鐵南路直行（往圓光路方向）欲右轉文康二路時...

監院公布剴剴案調查報告 糾正衛福部及雙北市府

男童剴剴遭保母虐死案，監察委員葉大華、王幼玲、張菊芳昨開記者會公布調查報告，指出權責機關未踐行兒童最佳利益原則，與保全剴...

柯文哲涉圖利「汙點證人」認罪理由曝光 邵琇珮：一直被當賊看

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，今天傳喚偵查中「汙點證人」、時任都委會執秘的邵琇珮作證，提解柯等人與檢察官...

郭哲敏線上博弈及洗錢無罪 地下匯兌判11年8月

八八會館負責人郭哲敏因涉嫌以AE集團經營線上博弈行業獲利16.5億餘元，以及經手地下匯兌217億餘元遭檢方起訴。新北地方法院今一審判決，郭男被依違反銀行法，判處11年8月，經營線上博弈的賭博罪則無罪。

八八會館郭哲敏判11年8月 律師「高度遺憾」：收到判決立刻上訴

八八會館負責人郭哲敏因賭博及地下匯兌遭判11年8月，今天其律師張慶宗到場聽判後，對法官判決表示「高度遺憾」，認為在整個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。