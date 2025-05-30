監院公布剴剴案調查報告 糾正衛福部及雙北市府

男童剴剴遭保母虐死案，監察委員葉大華、王幼玲、張菊芳昨開記者會公布調查報告，指出權責機關未踐行兒童最佳利益原則，與保全剴剴生存發展權利，糾正衛生福利部、新北市政府及台北市政府，並將兒盟社工違失情形，移司法機關參酌。

葉大華說，衛福部依法為審核並管理「申請從事收出養媒合服務者」，每年需進行媒合機構業務檢查，及每三年定期評鑑；剴剴案發生後才實際查核兒盟並發現缺失，督導顯有不周，更怠於對脆弱家庭出養措施檢討相關法規。

新北市政府轉介剴剴給兒盟，多被動接受兒盟片面決策與資訊，當兒盟告知衛福部剴剴「適應不良」，新北市府未進一步訪視；剴剴面臨身分及照顧環境之重大轉換，新北市府督導期間未能確實審核檢視紀錄，未落實社安網脆弱家庭整合性服務，剴剴遭虐死次年三月，輿論沸騰才開會檢討。

兒盟社工前年九月廿五日訪視孩童，照片已有明顯大塊瘀傷，隔日台北市文山區居家托育服務中心訪視卻無相關記載，劉姓保母未製作填寫任何寶寶日誌或紀錄，居托中心卻記錄為「每天填寫」，台北市府對居托人員輔導管理、監督與檢查流於形式。

三名監委指出，剴剴案在兒盟、新北及台北市府體系下仍受虐致死，未能落實社安網「一主責、多協力」精神；衛福部知道該重大兒虐事件，也未積極了解協調，跨機關服務及公私協力仍有缺失，皆待檢討改進。

衛福部回應，已著手修法，將出養必要性評估權責由媒合機構收歸地方政府，同時預告子法規管理媒合機構，已完成預告，預計六、七月修正完成。

新北市長侯友宜說，北北基桃提出「三方共訪機制」，會持續落實，監察院意見由社會局邀請專家學者研議。台北市長蔣萬安表示，訪視員若涉偽造文書將從嚴處理，「該怎麼罰就怎麼罰」。