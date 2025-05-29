快訊

美國法院擋下關稅 全球鬆口氣？高盛搖頭「川普還有法寶」

永豐金晚間8時重訊 將宣布董事會重要決議案

十大最賺錢醫院出爐！這間第8度蟬聯榜首 結餘超過56億元

聽新聞
0:00 / 0:00

法院將勘驗行動硬碟！柯文哲不滿「檢方1句話」：押我根本沒證據

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，時任都委會執秘邵琇珮作證之後，由受命法官許芳瑜續行準備程序，法官要求檢察官盤點與鞏固待證事實的「必要證人」，而檢方回應每一位證人都很重要，此時柯文哲突然說「這只是證明你們押我根本沒有證據！」

法官指出因以尚有詰問證人的程序為由，作為羈押被告的原因及必要性，而欲詰問的證人人次眾多，最快結束詰問證人的時間會在11月，詢問檢察官是否能盤點與鞏固待證事實最為相關的「必要證人」，於下周四之前提出？

檢方回應說，認為每一位欲詰問的證人都很重要，如果法官要「重要中的重要證人」，會在整理後提出給法院；檢察官語畢，柯文哲突然拿起麥克風說「這只是證明你們押我根本就沒有證據」，法官也隨即制止，向柯文哲表示並非他可以發言的時間。

再者，法官問檢察官，指柯文哲律師提出台北市議員苗博雅質詢的逐字稿，其中包括括號、判讀，有無意見？檢察官表示，認為逐字稿應以法院勘驗紀錄為準，尤其是逐字稿中提及「（抓頭）」沒有特別意涵。

檢方說，律師還有提出「柯文哲抓頭習慣圖」，不清楚要證明什麼，若要證明柯文哲有抓頭習慣，檢察官也同意，但不能主張柯文哲「抓頭」就表示不知道，難道還要勘驗柯文哲2014年受訪自稱抓頭是表示不知如何處理、感到困擾的影片嗎？檢方認為抓頭習慣圖與本案無關，無證據能力。

另外，法院日後預計勘驗柯文哲編號「A1-37」行動硬碟，檢察官已將證明柯文哲為硬碟使用者的「路徑」做出說明，詢問是否可以提供路徑截圖供法院參考；檢方回應可以，不過仍希望實際勘驗跑過一次。

法官於準備程序中，預定6月3日續行詰問邵琇珮，6月5日上午則將勘驗2021年9月9日台北市都市計畫委員會783次會議、2021年8月10日柯文哲、應曉薇便當會錄音錄影紀錄；另柯文哲律師聲請勘驗台北市前副市長彭振聲2024年9月3日、9月4日偵訊錄影光碟，時間共計逾2個半小時，法官表示若來得及前置作業，將於6月5日下午勘驗。

台北地院今天審理民眾黨前主席柯文哲等涉京華城、政治獻金案，柯文哲一早出庭應訊。記者潘俊宏／攝影
台北地院今天審理民眾黨前主席柯文哲等涉京華城、政治獻金案，柯文哲一早出庭應訊。記者潘俊宏／攝影

邵琇珮 檢察官 柯文哲 京華城案

延伸閱讀

柯文哲涉圖利「汙點證人」認罪理由曝光 邵琇珮：一直被當賊看

柯文哲延押不看新證詞？ 沈政男批司法隨便羈押被告

「擋不住」柯文哲決議 邵琇珮：前有6個章我能不蓋第7個？

朱亞虎認罪證詞未咬死柯文哲？今輪「也認罪」邵琇珮作證

相關新聞

法院將勘驗行動硬碟！柯文哲不滿「檢方1句話」：押我根本沒證據

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，時任都委會執秘邵琇珮作證之後，由受命法官許芳瑜續行準備程序，法官要求檢...

12強功臣之一！味全龍球星張政禹場外開車擦撞 騎士骨裂機車毀損

中華職棒味全龍球星25歲的張政禹，昨下午2時40分許，開車行經沿桃園市中壢區高鐵南路直行（往圓光路方向）欲右轉文康二路時...

柯文哲涉圖利「汙點證人」認罪理由曝光 邵琇珮：一直被當賊看

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，今天傳喚偵查中「汙點證人」、時任都委會執秘的邵琇珮作證，提解柯等人與檢察官...

郭哲敏線上博弈及洗錢無罪 地下匯兌判11年8月

八八會館負責人郭哲敏因涉嫌以AE集團經營線上博弈行業獲利16.5億餘元，以及經手地下匯兌217億餘元遭檢方起訴。新北地方法院今一審判決，郭男被依違反銀行法，判處11年8月，經營線上博弈的賭博罪則無罪。

八八會館郭哲敏判11年8月 律師「高度遺憾」：收到判決立刻上訴

八八會館負責人郭哲敏因賭博及地下匯兌遭判11年8月，今天其律師張慶宗到場聽判後，對法官判決表示「高度遺憾」，認為在整個...

20塊海洛因藏咖啡桌自寮國入境 台男協助報關不認罪判17年

越南籍張姓男子委託在台黎姓同鄉及向姓男子一同自寮國運輸毒品入境台灣，張將20塊海洛因共計7864公克，藏放在咖啡桌內，去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。