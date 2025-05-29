法院將勘驗行動硬碟！柯文哲不滿「檢方1句話」：押我根本沒證據

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，時任都委會執秘邵琇珮作證之後，由受命法官許芳瑜續行準備程序，法官要求檢察官盤點與鞏固待證事實的「必要證人」，而檢方回應每一位證人都很重要，此時柯文哲突然說「這只是證明你們押我根本沒有證據！」

法官指出因以尚有詰問證人的程序為由，作為羈押被告的原因及必要性，而欲詰問的證人人次眾多，最快結束詰問證人的時間會在11月，詢問檢察官是否能盤點與鞏固待證事實最為相關的「必要證人」，於下周四之前提出？

檢方回應說，認為每一位欲詰問的證人都很重要，如果法官要「重要中的重要證人」，會在整理後提出給法院；檢察官語畢，柯文哲突然拿起麥克風說「這只是證明你們押我根本就沒有證據」，法官也隨即制止，向柯文哲表示並非他可以發言的時間。

再者，法官問檢察官，指柯文哲律師提出台北市議員苗博雅質詢的逐字稿，其中包括括號、判讀，有無意見？檢察官表示，認為逐字稿應以法院勘驗紀錄為準，尤其是逐字稿中提及「（抓頭）」沒有特別意涵。

檢方說，律師還有提出「柯文哲抓頭習慣圖」，不清楚要證明什麼，若要證明柯文哲有抓頭習慣，檢察官也同意，但不能主張柯文哲「抓頭」就表示不知道，難道還要勘驗柯文哲2014年受訪自稱抓頭是表示不知如何處理、感到困擾的影片嗎？檢方認為抓頭習慣圖與本案無關，無證據能力。

另外，法院日後預計勘驗柯文哲編號「A1-37」行動硬碟，檢察官已將證明柯文哲為硬碟使用者的「路徑」做出說明，詢問是否可以提供路徑截圖供法院參考；檢方回應可以，不過仍希望實際勘驗跑過一次。