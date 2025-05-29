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太魯閣號案禍首李義祥肇逃無罪變有罪 審判長曝理由

柯文哲涉圖利「汙點證人」認罪理由曝光 邵琇珮：一直被當賊看

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，今天傳喚偵查中「汙點證人」、時任都委會執秘的邵琇珮作證，提解柯等人與檢察官行詰問權。柯的律師主打不正訊問，質疑檢方漏記筆錄，邵琇珮表示，她一直被當賊看，認罪是做最壞打算、做最好的期盼。

柯文哲的律師鄭深元詰問檢廉調查過程。邵女說，她去年9月1日回國到案，檢廉有問她是否可以夜間偵訊，她想如不能回家拒絕沒有意義，就繼續接受調查；鄭問邵女從廉政署到地檢署後，檢察官有沒有說「如果妳還唬弄得過去，我們就來試試看」，邵女說「可能有，但不太有印象」。

鄭深元接著問邵琇珮聽到會不會害怕？邵琇珮停頓後說「不知怎麼形容」，她說，被調查是從沒想過的事，畢竟工作那麼多年「也不見得是害怕的感覺」，但是一直被當賊看「感受就不會很好」。

邵琇珮說，都委會援引內政部函釋做成12萬0284平方公尺樓地板面積僅一次性保障，不是她個人意見，是前副市長林欽榮找都發局研究綜整而得，京華城蓋球型建築時已實現，2018年再申請新的都市計畫，就應回歸本來的560%容積。

鄭深元提示2020年10月22日京華城案「與邵琇珮討論計畫書」問是否有違法？邵女說，計畫書是京華城希望找人坐下來談細部計畫怎麼改，扣除基本權利後，她希望京華城能做得更好，才提出建言；她說，當時沒有預設立場，只是想或許不失為一條解決的路「但這樣的想法過於天真」。

邵琇珮說，都發局退京華城案至少五、六次，但她根據2016年監察院糾正報告，認為都市計畫變更案如形式要件符合都發局即應送公展，她雖覺得不夠，但怎樣算夠也很為難。

鄭深元詢問邵琇珮為何受偵訊時提及時任都發局建築管理科科長林玄理的事？邵琇珮說，林玄理的處境不會影響她，就她對柯文哲的了解，柯不會因她不蓋送研議的章就拔她的官，如果有事不了解，她也會舉手問柯，但不是每個人都敢這樣做。

鄭深元問邵琇珮去年9月2日晚上11時到隔日2時的3小時在做什麼？為何認為沒有違法卻選擇認罪？

邵琇珮說，檢察官離開讓她與律師討論，會認罪是因自己思慮不周，對於爭議案不應以個案處理，用通案比較符合公平性、符合社會觀感，她說，檢察官告訴她認罪的減刑規定、律師告訴她判緩刑可能褫奪公權，她會認罪是「做最壞的打算，做最好的期盼」。

台北市都委會前執行秘書邵琇珮。記者陳正興／攝影
台北市都委會前執行秘書邵琇珮。記者陳正興／攝影
台北地院今天審理民眾黨前主席柯文哲等涉京華城、政治獻金案，柯文哲一早出庭應訊。記者潘俊宏／攝影
台北地院今天審理民眾黨前主席柯文哲等涉京華城、政治獻金案，柯文哲一早出庭應訊。記者潘俊宏／攝影

邵琇珮 檢察官 柯文哲 律師 京華城案

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