八八會館郭哲敏判11年8月 律師「高度遺憾」：收到判決立刻上訴
八八會館負責人郭哲敏因賭博及地下匯兌遭判11年8月，今天其律師張慶宗到場聽判後，對法官判決表示「高度遺憾」，認為在整個調查過程中，關於郭哲敏涉及地下匯兌部分，沒有任何證據證明他有出資，也沒有任何金流和有關於他的對話群組或對話紀錄，只有敵姓證人指述，因此他認為合議庭未加以詳細調查，收到判決書會立刻上訴。
張慶宗指出，審理過程中，律師曾聲請要傳訊若干證人，例如像負責收錢的黃姓外務員及經手地下匯兌的楊姓、鄧姓員工，但法院都不傳。此外，當初存放AE相關帳目的excel表，裡面關於匯兌金額的記載有非常多的瑕疵，律師團在審理過程中也一再強調當中涉嫌造假不實，希望送會計師公會鑑定，但法院也不調查。
張慶宗認為，法院在證據不嚴格的情形下，對郭哲敏判處有期徒刑11年8個月，這樣的判決有相當大的問題，但律師團屆時會看詳細判決理由，且合議庭認定犯罪所得高達35億多元，但這明顯沒有任何證據可以證明，因此收到判決書後會立刻上訴。
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