12強功臣之一！味全龍球星張政禹場外開車擦撞 騎士骨裂機車毀損

中華職棒味全龍球星25歲的張政禹，昨下午2時40分許，開車行經沿桃園市中壢區高鐵南路直行（往圓光路方向）欲右轉文康二路時，與後方同行向直行的20歲魏姓機車騎士發生擦撞，致使魏男受有骨裂及多處擦挫傷等傷勢，不過意識清楚，經測試雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。

張政禹為味全龍知名球星，也是去年拿下12強的功臣之一，昨於開轎車於樂天桃猿棒球場周邊，沿高鐵南路直行（往圓光路方向）欲右轉文康二路時，與後方同行向直行的魏姓機車騎士發生擦撞，導致魏男機車凹毀破損，張政禹右前方也有凹損狀況。

消防人員獲報到場發現，魏男頭部、背部及四肢疼痛，當時意識清楚送醫治療。2人酒測值皆為0，詳細肇事原因尚待釐清。