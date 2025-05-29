警酒駕碰撞記大過調職 南港分局自清門戶…追出4警跑酒店懲處

台北市南港分局派出所29歲張姓警員，這個月16日清晨，返家途中酒駕被查獲。南港分局主動調查酒駕緣由，發現前一晚他與4名警員聚餐後，前往酒店消費，南港分局懲處續攤的4名警員各記過一次。

張姓警員15日晚間與同仁餐敘、續攤，16日清晨6時許，搭乘火車到瑞芳火車站要回暖暖區住家，他騎乘機車返家，行經新北市瑞芳區三爪子坑路時，與一輛機車發生碰撞，警方到場後酒測，發現他酒精濃度達0.56mg/l，涉犯公共危險罪嫌，瑞芳分局偵詢後，將他移送基隆地檢署偵辦。

南港分局將張員記一大過、調離現職處分，不過分局擔心員警喝酒是否涉及不妥當時地，主動調查他喝酒緣由與經過，釐清是否涉足不正當場所，這才發現他和4名警員，續攤時到酒店消費。

分局指出，張員與4名員警聚餐後，前往台北市松山區一家酒店消費，分局釐清過程，員警沒有接受不正當招待，也沒有與特定對象接觸，4名員警沒有酒駕，但確實涉足不妥當場所，分局依規定各予記過一次議處，並提列教育輔導對象加強管考。

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