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八八會館引爆檢警風紀地雷 4檢26警非死即傷
郭哲敏涉嫌經營AE線上博弈集團及地下匯兌，今新北地方法院一審宣判。但法界認為，郭男博弈和地下匯兌本身算不上大案，殺傷力最強的反而是他與「百億賭王」PGTalk負責人林秉文經營的八八會館，不僅政壇人士多有出入，更引爆檢察官及警界風紀地雷，共有4名檢察官和26名中高階警官被捲入其中，至今餘波盪漾。
檢察官部分，曾亦師亦友的前高檢署檢察官、警政署政風室主任黃錦秋和新北地檢署檢察官王凃芝，於2020年1 月警政署政風室尾牙結束後，經時任保一總隊副總隊長黃建榮邀請，一同前往八八會館無償接受招待。
後來王凃芝又在同年6月警政署政風室慶功宴後，邀約時任新北地檢署黃姓和楊姓檢察官，前往另一洗錢業者睿森銀樓負責人涂誠文位於北市信義路的高檔招待所。
上述4名檢察官事後分別遭到調查，其中黃、楊2檢到場後因察覺有異提前離席，風紀問題不大；但黃錦秋無償接受招待，事後還要求王凃芝改變說詞稱意圖卸責，經法務部移送懲戒法院，今年2月被判免除檢察官職務，轉任檢察事務官；王凃芝則在日前獲判罰俸3個月。
至於警界更是腥風血雨，包括曾為警政署長可能人選的警大前校長陳檡文、警專校長鍾國文、刑事局副局長黃建榮、高雄市刑大大隊長洪松田、台北市士林警分局長吳慶鴻，和多名刑事局隊長、副隊長為此被拔官，最後26名出入八八會館的中高階警官中，除2人退休外，其餘24人均被懲處。
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