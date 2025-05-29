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八八會館郭哲敏 線上博弈及洗錢無罪、地下匯兌判11年8月
八八會館負責人郭哲敏因涉嫌以AE集團經營線上博奕行業獲利16.5億餘元，以及經手地下匯兌217億餘元遭檢方起訴。新北地方法院今一審判決，郭男被依u經應地下匯兌違反銀行法，判處11年8月，經營線上博弈的賭博罪則無罪。
檢方起訴指出，郭哲敏涉嫌向博奕遊戲開發商承接線上博奕遊戲，串接至AE集團自開發的「包網平台後，提供境外各賭博業者在大陸地區、香港、菲律賓、越南、泰國、柬埔寨、印度、緬甸、馬來西亞等地經營線上賭博網站，並協助境外各賭博業者串接第三方支付功能，再依金額比例抽成。
郭哲敏另涉嫌指揮手下張旭昇等人，將線上博弈及詐騙集團詐欺所得，透過地下匯兌和虛擬貨幣帳戶，以第三方支付平台等方式製造金流斷點，藉以掩飾、隱匿犯罪所得，經手金額據查高達217億。
全案被告中，郭哲敏被檢方認為犯案時間長且未主動繳回犯罪所得，具體求刑15年；一手掌控郭金流的大帳房杜韋蓁，被認為在公司影響力僅次於郭，求刑12年；共犯張旭昇則同為犯罪集團核心，遭求刑10年。
另外，郭哲敏與人稱「百億賭王」的PGTalk負責人林秉文共同經營八八會館高級招待所，傳出多有政界和檢察官、警界高層出入，引爆政壇話題及檢警風紀疑雲，被形容為「八八之亂」。而林秉文於審理期間棄保潛逃，事後竟連續在臉書上發文替自己洗白，甚至與立委隔空互嗆，被認為嚴重挑釁公權力，重創司法形象。
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