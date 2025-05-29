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邵琇珮稱自己偵訊用詞「不精準」 京華城案較其他案件「時效快很多」

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，合議庭今天傳喚時任都委會執秘的邵琇珮作證，她語速慢、多次替偵訊時的用詞「緩頰」，似乎承受不小壓力，她表示偵訊時稱京華城爭取容積是「最大壓力」，用字遣詞不太精準，但她說京華城案相較其他案「時效性快很多」。

邵琇珮指出，2020年8月19日京華城送件後，市府業務單位初判後就簽出要送公開展覽，而她因為科室意見不同，9月9日退公文並表示要再釐清，而單位9月11日在上簽給時任都發局長黃景茂，請示是否要先協助京華城送公展。

她說，當時同仁有反映京華城想取得容積獎勵的項目都和都更一樣，有適法性的疑慮，黃景茂事後有找她在局長室討論，她建議可以聽聽外部聲音，黃景茂9月18日才會決定退件、要求京華城補資料，並於10月12日召開專家學者諮詢會議，京華城事後也有提出關於適法性的說法。

檢察官提示邵琇珮在偵訊時的筆錄記載「9月21日發文後，京華城沒有照我們的意思修正」，為何邵今日又說京華城有提出說明？邵琇珮替當時的說法緩頰，「說京華城完全沒修正也不太公平」，因為諮詢會議之後，京華城有將綠建築額度修正。

檢察官再問邵琇珮是否曾經考慮不將京華城案送公展？她回應，「我已經攔2次了」，她也將專家諮詢會議意見給黃景茂參考，她也有在會議結論中提出「貢獻度不足」的疑慮，但身為幕僚已經提醒了，她就不會對於公展與否表示意見。

檢察官二度詢問邵琇珮，推動京華城案送公展，她或黃景茂有無壓力，「我沒有受到壓力」，黃景茂有無壓力，她無法回答。

檢察官提示邵琇珮偵訊筆錄，她當時提及「最大壓力是京華城要推動本案，要爭取120284樓地板面積」，為何當初有此說法？邵琇珮回應，「我自己回頭看，當時用字遣詞不太精準」，京華城有沒有透過應曉薇給黃景茂壓力，「我不知道」，但應曉薇沒有找過她。

她說，當時對於京華城案是否送公展，有感受到局長（黃景茂）對於要求京華城補件的為難，局長比較「面有難色」，才會想說是否有受到其他的壓力。邵琇珮說，京華城案2020年8月19日送件，11月16日公展，「時效性上快很多」，南港輪胎案光是在都發局內階段都有半年至一年以上，才會認為案件成熟到可以公展。

檢察官提示邵琇珮偵訊筆錄指出「南港輪胎、中泰賓館提出容積獎勵申請，都歷時十年以上，不可能這麼快速」，邵琇珮今回應「這是因為含審議期間」，她也不會問長官京華城比其他案件快的原因。

檢察官再提示偵訊筆錄，邵琇珮當時說「京華城是議員直接干涉的個案，議員所提柯文哲市長都支持，柯文哲難道都沒有質疑議員的動機，且又涉及龐大利益」等語，「京華城是議員直接干涉的個案」是何意？

邵琇珮今指出，程序中案件通常不會是議員向市長陳情的訴求，市長也不能參加審議會，但議員卻二度在便當會陳情，訴求盡速核准，市長也有裁示，她印象中沒有其他案件如此做過。

邵琇珮 議員 壓力

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