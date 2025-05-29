網紅女友死亡疑雲 解剖出爐：服毒過量

嘉義網紅「安哥碎碎念」的女友陳姓女子日前離世，親友指控男涉嫌家暴造成死因，還引發潑漆、撒冥紙等糾紛；案經檢警解剖相驗，今嘉檢接到解剖報告，死者因使用過量卡西酮類毒品，致中毒死亡。今天發交相驗屍體證明書予家屬。

陳姓女子日前離世，女方親友指控男友「安哥碎碎念」潘俊安涉嫌家暴，指陳女離世時七孔流血，並在社群媒體放上驗傷單、罵潘男「豬狗不如」等，似因此引發部分網友不滿，跑到潘男的公司潑漆、撒冥紙、放鞭炮等，都被警方帶回偵辦。

檢方初步相驗發現，陳女身上沒有明顯外傷，為查明死因，解剖採集檢體送顯微檢查。

今天嘉義地檢署接獲解剖報告，判斷死者因使用過量卡西酮類毒品，致中毒死亡；無他人強迫所造成之外傷，死者也沒有自殺相關意圖，認定死亡方式為意外。於今天下午發交相驗屍體證明書予家屬。