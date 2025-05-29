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京華城案 邵琇珮作證：沒壓力 當初不認為適法性有嚴重問題

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，合議庭今天傳喚時任都委會執秘的邵琇珮作證。邵琇珮說，為京華城案提出建議「沒有壓力」，且她當初不認為京華城適法性有嚴重問題。

邵琇珮指出，台北市議員應曉薇2020年6月23日、7月1日召開兩次協調會，邀請京華城、台北市都發局出席，會上延續同年6月20日第一次專案小組會議的結論，京華城希望將來能得到都委會委員的支持，而先提出構想，協調會上的版本粗淺，「議員希望我們協助京華城看看有無不妥」。

她說，京華城因申請想拿容積獎勵的項目都是「都更項目」，她當時認為京華城提出的方案，都是「只想得到，卻沒有付出」，沒有提及對都市發展有何貢獻，貢獻度不足，所以她才會說要強化公益性、公共性，才比較容易獲得支持，而她並非審核的人，以自身經驗提出建議，應該沒有違背相關法令。

檢察官問邵琇珮為京華城案「提出建議」有什麼壓力嗎？她則回應「沒有壓力」。檢察官問及為何沒有在晨會提京華城適法性問題，邵琇珮說，她2020年、2021年不會認為京華城適法性是一個很嚴重的問題，她沒有意識到，雖然她2020年9月有表達疑慮，但京華城已經將「額度」下修了。

她說，京華城計畫案獎勵上限和都更不一樣，京華城為20％，都更則為50％，其中智慧建築、綠建築、耐震標章等3項目，雖然項目與都更相同，但給予的獎勵額度不同。

她說，例如智慧建築鑽石級部分，都更給予10％，但京華城為8%；綠建築鑽石級部分，都更為10％，京華城則是4%；耐震標章部分，都更為10%，京華城為8％，且京華城還需認養公園50年、做好人行道鋪面等。

邵琇珮指出，她2021年會認為專案小組、委員已經考慮到京華城與都更案的差異性，京華城不是都更案，所以要比別的做得多一點，得到的比別人少一點。

京華城案開庭，都發局長前總工程司邵琇珮出庭應訊。記者陳正興／攝影
京華城案開庭，都發局長前總工程司邵琇珮出庭應訊。記者陳正興／攝影

都更 邵琇珮 綠建築

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