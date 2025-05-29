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柯文哲延押不看新證詞？ 沈政男批司法隨便羈押被告
針對北市前市長柯文哲在京華城案中再遭延押，醫師沈政男今天在臉書發文，直言法院在延押裁定書中引用的法律邏輯「離譜且混淆」，明明出自司法官考試解答與最高法院的舊裁定，卻被扭曲成「是否犯罪與羈押與否無關」，但這樣的邏輯到底站不站得住腳？
沈政男指出，台北地方法院的裁定中援引「被告是否成立犯罪，為法院實體審理問題，與是否羈押無關。」但此句實際源於司法官考試解答，而該解答所根據的最高法院106年台抗字第225號裁定真正意思是：「法院審查羈押，只需認定是否存在犯罪嫌疑，無需嚴格證明。」他強調，這僅是程度上的差異，並非說「羈押可以無視犯罪嫌疑是否仍存在」。
柯文哲案這兩個月開庭多次，證人如朱亞虎、劉秀玲等人皆提供對柯有利的新證詞，案情已有變化，沈政男質疑「法官聽了北檢的片面說法，有沒有聽進這些新證詞？顯然犯罪嫌疑已經變了，為什麼在裁定書裡不說？」
沈政男進一步指出，羈押是限制人身自由的重大措施，延押裁定若未具體說明「新事證是否改變犯罪嫌疑」，形同放任檢方片面主導，也讓「方便審案」成了羈押的唯一理由。他直批台灣司法「已經習慣了，為了辦案方便，隨便羈押被告。」
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