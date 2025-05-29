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「擋不住」柯文哲決議 邵琇珮：前有6個章我能不蓋第7個？

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，合議庭今天傳喚時任都委會執秘的邵琇珮作證，提解柯文哲等與公訴檢察官行詰問權，邵女稱，「便當會」決議研議京華城案「在我的前面已蓋了6個章，我可以蓋第7個章表示不准研議嗎？」

目前是台北市政府參議的邵琇珮證稱，她2014年到2018年是都發局副總工程司，參與2016年、2017年監察院對容積率調查案的核稿、簽辦公文；2019年京華城提都市計畫案，她參與公展業務，後來京華城撤案；2019年參與京華城容積案的都委會研議，出席都委會是由前都發局長黃景茂所批示。

邵琇珮說，她不認為柯文哲對容積率換成金額的具體差異是多少知情，檢察官廖彥鈞問邵女於偵訊筆錄稱「容積率是有價」、「100個億不是公務員可承擔」等，邵琇珮則稱，台北市有「容積銀行」，柯應知道容積有價。

檢方提示京華城2018年的陳情資料，邵琇珮稱，柯文哲手寫的文件她沒看過，但看過京華城陳情信，當時京華城訴求恢復12萬0284平方公尺樓地板，前副市長林欽榮與都發局討論後，再回復柯，市府主要意見是大方向不可行，建議京華城循行政救濟處理。

邵琇珮說，2020年3月10日市府為京華城陳情案開「便當會」，會後，柯文哲決議請京華城提陳情案給都發局再轉都委會研議，而京華城陳情與行政訴訟，都是想拿回12萬0284平方公尺樓地板，2020年4月6日都發局送文來時，她曾核稿。

邵琇珮表示，依她經驗，沒遇過訴訟中案子送研議的前例，不過，市長下了決定，公務員就要服從；檢方問邵琇珮可不可以不依便當會辦理？邵女說，那次便當會黃景茂有出席，既然是政策就配合辦理；檢方問，「不配合會不會受到不利的對待？」邵女回「這個跟本案無關吧？」

邵琇珮表示，她不知道黃景茂對陳情案的看法，也沒有去問過黃「很多時候我不會質疑、挑戰長官的決定」。

邵琇珮表示，便當會決議將京華城陳情案送都委會研議是白紙黑字，「在我的前面已蓋了6個章，我可以蓋第7個章表示不准研議嗎？」而且體制上也不許這樣。

檢察官再提示邵琇珮偵查中稱「擋不住」陳情案的供述。邵女表示，「便當會」有決議、陳情案來了、京華城提訴願市府已經勝訴、行政訴訟也開始了「這種狀況卻還要再研議」，她有一點不太理解政策形成的過程，但是「這樣不就是擋不住陳情案嗎？」

台北地院今天審理民眾黨前主席柯文哲等涉京華城、政治獻金案，柯文哲一早出庭應訊。記者潘俊宏／攝影
台北地院今天審理民眾黨前主席柯文哲等涉京華城、政治獻金案，柯文哲一早出庭應訊。記者潘俊宏／攝影
台北市都委會前執秘邵琇珮。圖／聯合報系資料照
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邵琇珮 柯文哲 便當

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