聽新聞
0:00 / 0:00
影／東沙海域逗留超可疑 海巡破獲「進漁滿」走私402公斤大麻
今年228假期，海巡署偵防分署台南查緝隊掌握跨國販毒集團走私毒品情資，在外海攔截走私漁船，起獲402公斤大麻，市價約8.5億元。
全案先前已依毒品罪嫌，將51歲陳姓船長及3名外籍船員移送台南地方檢察署偵辦。海巡署偵防分署今天選在海巡署開記者會。
海巡署說明指出，今年1月，海巡署接獲情資，跨國毒梟將在1、2月，透過海上接駁方式，由漁船走私毒品來台，海巡署報請台南地檢署成立專案小組，展開監偵、比對及研析資料，掌握注偵船舶動態。
今年2月，海巡署監控「進漁滿」號漁船，發現漁船前往東沙群島的禁止捕漁海域並逗留數天，由於動態異常，專案小組立即聲請搜索票，2月28日凌晨，海巡署船舶在東沙海域攔截漁船登檢。
海巡人員在漁船內發現異狀，漁船出海至登檢為止，船上卻沒有任何漁獲，船長心知大勢已去，交代漁船密艙位置，海巡執法人員在密艙內，起獲大量藍色防水袋，袋中藏有總計毛重402.8公斤大麻，市值約新台幣8.5億元，可供約135萬人次吸食。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言