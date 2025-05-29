影／東沙海域逗留超可疑 海巡破獲「進漁滿」走私402公斤大麻

今年228假期，海巡署偵防分署台南查緝隊掌握跨國販毒集團走私毒品情資，在外海攔截走私漁船，起獲402公斤大麻，市價約8.5億元。

全案先前已依毒品罪嫌，將51歲陳姓船長及3名外籍船員移送台南地方檢察署偵辦。海巡署偵防分署今天選在海巡署開記者會。

海巡署說明指出，今年1月，海巡署接獲情資，跨國毒梟將在1、2月，透過海上接駁方式，由漁船走私毒品來台，海巡署報請台南地檢署成立專案小組，展開監偵、比對及研析資料，掌握注偵船舶動態。

今年2月，海巡署監控「進漁滿」號漁船，發現漁船前往東沙群島的禁止捕漁海域並逗留數天，由於動態異常，專案小組立即聲請搜索票，2月28日凌晨，海巡署船舶在東沙海域攔截漁船登檢。

海巡人員在漁船內發現異狀，漁船出海至登檢為止，船上卻沒有任何漁獲，船長心知大勢已去，交代漁船密艙位置，海巡執法人員在密艙內，起獲大量藍色防水袋，袋中藏有總計毛重402.8公斤大麻，市值約新台幣8.5億元，可供約135萬人次吸食。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885