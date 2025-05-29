網問「超商前為什麼有警車？」 南警證實：防搶、防竊、防車手

近期許多台南市民好奇，上網詢問「為什麼台南市便利商店外面都會停一台警用機車啊」，台南市警察局證實，各地分局因應警力不足，採取在超商、銀行門前放置警用機車的警政策略；基層警說明小撇步，警車要擺放的歪歪斜斜，還要掛上飲料或早餐袋，像隨時回來騎。

近期有網友在Threads上詢問「請問有人知道，為什麼現在便利商店都有警用摩托車在門口？一開始以為是附近有警察，後來發現台南很多全家和7-11門口都有。但也又不是每家都有」、「感覺滿安心的。還是有放警用摩托車是小偷比較多的門市？非常好奇？不知道有沒有人可以解惑」。

另一名網友也詢問「我有問題，為什麼台南市便利商店外面都會停一台警用機車啊，求解」；網友紛紛討論「謝謝你提出我的疑問 安平這邊的超商也都是門口停一台」、「其實裡面的店員就是那個警員」、「身兼數職，還要學會補貨和收銀系統，還要泡咖啡？影印」。

有網友試著解答「放在那嚇阻車手用，偶爾會有便衣在守望」、「讓詐騙車手以為警察在附近吧」、「鴿子稻草人」、「稻草人還是有其作用的，人家說住家要防止鳥類靠近，可以掛老鷹的風箏」、「香港警方在冬天時，會把警車泊在銀行、金飾店附近，作冬防之用」。

對於民眾的疑問，台南市警察局證實，部分分局警力有限，因此採取在超商或銀行前放置警用機車的策略，目的是防搶、防搶，而且早在十幾年前就已經開始；近期則加上防制車手的用途，在治安熱點營造「處處有警察」的市容，不過，這部分並未統計相關數據。

市警局說明，目前由各分局自行決定是否要放置警用機車，警察局並未介入列管，據過往經驗，有警車在現場，對於遏止「臨時起意」的歹徒一定作用；各分局也會以各種手段虛虛實實交叉運用，如安排便衣在附近埋伏，不定期前往檢視警用機車狀況，不會機車放著就不管。

台南市警第四分局統計轄內育平、安平、華平派出所在超商放置警用機車數量，約有15輛；據了解，是否要放置警車，警察局沒有硬性規定，多半由所長依轄內治安熱點決定，在擺放的時候有訣竅，要擺的歪歪、斜斜的，如同民眾進超商買個東西，隨時回來的模樣。

基層員警分享，警用機車上還會放個飲料或早餐袋，看起來馬上就要來騎走；事實上，除了不定期前往清潔、更換機車上物品，避免看起來放置很久，員警也會換上便衣，在附近守望觀察，看看是否有人在注意警車。即使放了警用機車，還是會運用多種方式注意治安熱點。

黃姓鋼琴老師表示，之前看到超商前有警用機車，還在想制服警察在哪裡，也沒有在超商裡面，特別去馬路附近看，警察是不是在取締違規，原來是放在那邊，讓企圖犯罪的人有心理壓力，不敢犯案；她覺得蠻有效果，一般人都會以為警察在附近，歹徒更不敢靠近。

張姓餐廳業者認為，應該有用，不過有時候一擺就擺了一、二個月，都沒有移動位置，如果比較大膽細心的歹徒，觀察一段時間，確認沒有警察在，可能還是會犯案；他建議，是不是也要不定時移動一下位置，讓歹徒覺得警察好像一直都在。