養雞搞有機堆肥養更壯 桃警衝新北破獲大麻製毒工廠市價近1.6億

桃園市刑大近日破獲大麻製毒工廠，警方於現場查扣大麻活株350株、大麻種子20顆等物，總量約可供23萬人次吸食，市價近1.6億，現場還飼養近50隻「盧丁雞」，將雞蛋及糞便用於堆肥，大麻植株生長到半個成人高，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送士林地檢署偵辦。

桃園市刑大今年3月間破獲一起販賣、分裝大麻案件，調閱數百支監視器持續向上溯源，密集跟監蒐證，鎖定新北市山區一處鐵皮倉庫，案經報請士林地檢署秋股檢察官指揮偵辦，蒐證完備後聲請搜索票獲准，於今年5月19日與新北市蘆洲分局共同於鐵皮倉庫當場查獲陳姓犯嫌。

現場大麻種滿鐵皮倉庫內2個貨櫃，查扣大麻活株350株、大麻種子20顆、乾燥大麻花及大麻葉1批約6.6公斤、大麻油5瓶及相關通風、照明、溫溼度計、分裝袋、封口機等栽種分裝設備，為求大麻快速生長茁壯，現場還飼養近50隻「盧丁雞」，利用其產蛋率高的特性，將雞蛋及糞便用於堆肥，甚至將蚯蚓置於盆栽內以利大麻生長，讓植株生長到半個成人身高。

警方指出，按單株大麻產量約300公克，本案查扣植株及乾燥花、葉約可產出111公斤大麻成品，以1次吸食約0.5公克重量計算，約可供23萬人次吸食，市價近1.6億，危害社會治安甚鉅，案經專案小組人員全數查扣，有效遏制大麻流入市面，全案依違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

桃園市刑大大隊長鄺慶泰強調，打擊「黑、金、槍、毒、詐」為警察重點工作，警方對於毒品犯罪採零容忍政策，且大麻在台灣仍屬第二級毒品，除製造、栽種、運輸、販賣屬於重罪，施用大麻也是犯罪行為，切勿將施用大麻視為時尚或流行，輕忽所帶來的危害。