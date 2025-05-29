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監院為剴剴案糾正衛福部及雙北市 衛福部長邱泰源表態
待出養童剴剴遭保母虐死，惡保母劉彩萱、劉若琳姐妹分別被判無期徒刑、18年有期徒刑。剴剴是被社安網接住的脆弱家庭，保母也經政府核可發照，監察院通過糾正案及調查報告，今天將糾正衛福部及雙北市府。衛福部長邱泰源表示，兒少安全衛福部一直都在努力，花了很多時間，待了解糾正內容，會進一步評論。
監察院發出採訪通知，表示台北市發生出養童剴剴於等待出養期間受虐致死案，監察院通過監察委員葉大華、王幼玲、張菊芳所提糾正案及調查報告，糾正衛生福利部、新北市政府及台北市政府三機關，並將於今日下午1時30分在監察院開記者會說明。
邱泰源上午出席立法院社福及衛環委員會備詢。他表示，監察院糾正數個單位，只要涉及兒少安全，一直都是衛福部努力方向，衛福部各司署均花費許多時間，強化兒少安全，不論是透過法律或各項制度，例如今天要審議的「兒童托育服務法」，即是希望完善托育安全，待了解監察院糾正及調查報告內容後，再進一步評論。
不過，衛福部提出的行政院版本兒童托育服務法草案，被朝野立委批評，法規雖要求托嬰中心上傳監視錄影檔案至中央保存，但未採取積極的即時串流作法，無法讓家長直接觀看，採證實恐陷入困難。邱泰源表示，此議題有雙方面說法，今天審議過程中，會了解各委員看法，預期監視影像上傳方式，將是今天委員會討論重點之一。
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