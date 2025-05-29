監院為剴剴案糾正衛福部及雙北市 衛福部長邱泰源表態

待出養童剴剴遭保母虐死，惡保母劉彩萱、劉若琳姐妹分別被判無期徒刑、18年有期徒刑。剴剴是被社安網接住的脆弱家庭，保母也經政府核可發照，監察院通過糾正案及調查報告，今天將糾正衛福部及雙北市府。衛福部長邱泰源表示，兒少安全衛福部一直都在努力，花了很多時間，待了解糾正內容，會進一步評論。

監察院發出採訪通知，表示台北市發生出養童剴剴於等待出養期間受虐致死案，監察院通過監察委員葉大華、王幼玲、張菊芳所提糾正案及調查報告，糾正衛生福利部、新北市政府及台北市政府三機關，並將於今日下午1時30分在監察院開記者會說明。

邱泰源上午出席立法院社福及衛環委員會備詢。他表示，監察院糾正數個單位，只要涉及兒少安全，一直都是衛福部努力方向，衛福部各司署均花費許多時間，強化兒少安全，不論是透過法律或各項制度，例如今天要審議的「兒童托育服務法」，即是希望完善托育安全，待了解監察院糾正及調查報告內容後，再進一步評論。