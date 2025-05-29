朱亞虎認罪證詞未咬死柯文哲？今輪「也認罪」邵琇珮作證

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，合議庭今天傳喚時任都委會執秘的邵琇珮全天作證，並提解柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等與公訴檢察官行詰問權，釐清都委會審查京華城容積率規則、細節。

邵琇珮、鼎越開發前董事長朱亞虎是本案認罪被告，朱獲檢方處分緩起訴確定，不過，朱本月2次出庭作證，證稱「推測」柯文哲、沈慶京在市長室密談京華城案，且未指證沈與他提過以政治獻金210萬行賄柯的事，朱的證詞的證據力，可能無法坐實柯犯罪。

邵琇珮也是京華城圖利案檢察官偵查中突破案情的「破口」之一，她是市府都發局前專業技術幕僚，後轉任都委會執行秘書；邵女偵查中認罪，去年12月26日全案起訴時，檢方雖對邵女求刑1年3月， 但建請法院判她緩刑2年，邵女的證詞對柯文哲利或不利？視檢辯詰問技巧如何影響合議庭心證。