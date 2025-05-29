律師：兩死者頭顱未尋獲 法院攻防是個難關

張介宗涉連續殺人分屍，昨遭起訴求處三個死刑，檢警稱全案「鐵證如山」，但兩名死者頭顱未尋獲，加上張始終未認罪，殺人動機不明；全案未來由國民法官實質審查，有律師認為，要定三個死罪，證據要禁得起檢驗。

有官警認為，根據檢方起訴，張介宗兄嫂因屢次去看老家，並催促張搬遷，「張介宗因而對大嫂心生不滿，萌生殺害大嫂意念」，若張介宗未坦認此犯罪動機，所謂「心生不滿」僅是推論，且另兩名被害婦人殺人動機在起訴書中並未敘明。

律師李茂增說，全案迄今尋獲一名死者頭顱，另兩名死者只有臟器及皮膚等組織，「生要見人，死要見屍」，除非被告認罪，檢方須證明兩名婦人已發生死亡結果，否則只能證明張介宗殺了「一個人」，法院攻防會是一個難關。

律師吳春生認為，本案被告沒認罪，但如諸多間接證據可推認被告確實具殺人事實，且推認未違背事理，還是可能判有罪；法官會視被告手段、犯後態度、被害人家屬意見及造成社會不安等情況，決定判刑十年以上、無期徒刑或死刑。

吳春生說，檢察官求處三個死罪，但每案證據有強弱之分，不一定都會判有罪；本案是社會矚目案件，但要判死刑，證據取捨是關鍵，他認為不一定三罪都會判死。

高雄市警察局長林炎田說，此案慘絕人寰，張男被檢方起訴求處死刑，顯示警方努力沒白費；找到張男大嫂頭顱，就足以判張男死刑，只是對另兩名婦人家屬，感到抱歉。