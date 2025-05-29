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警力總動員！破案關鍵 警：2855支監視器拼真相

聯合報／ 記者石秀華林保光王勇超／高雄報導

在張介宗住家找到的榔頭，上有兄嫂張黃姓婦人的DNA。圖／高雄市刑大提供
在張介宗住家找到的榔頭，上有兄嫂張黃姓婦人的DNA。圖／高雄市刑大提供

張介宗涉連續殺人分屍，昨被檢方依殺人等罪嫌起訴並求處死刑；承辦官警說，此案警力總動員，在張住處採到三名死者微物跡證、查扣榔頭等犯罪工具，港區打撈多數屍塊，並比對二八五五支監視器鞏固事證，是破案關鍵。

高雄趙林姓婦人二月二日失蹤，警方查出她當天騎機車載張介宗回他住處後消失，調閱相關監錄畫面確定她有進無出；警方逮捕張介宗後，追查出他涉嫌殺害趙林婦並分屍，意外追出張的兄嫂和張姓婦人也遇害。

官警說，張介宗為掩飾死者血跡噴濺痕跡曾刻意粉刷住處牆壁，但百密一疏，仍被專業鑑識人員採到三名死者的血跡及微物跡證反應。

而警方為鞏固事證，事後動員大批人力，調閱張介宗住處周圍、行動軌跡、棄屍地第五船渠及金鞏橋周圍共二八五五支監視器，逐一勾稽比對三名被害人從失蹤到遇害關鍵時間，確定三人到張家後都「有進無出」，且失蹤當天或隔日，張便頻繁到第五船渠丟東西，或拎黑色垃圾袋出門丟垃圾。

警方派員到第五船渠及高雄港碼頭連續打撈廿多天，尋獲不少人體組織，多半是張姓及趙林姓婦人所有，二月廿六日張介宗大嫂頭顱浮現，終確定三人均遇害。

殺人分屍案在當地引發議論，社區居民提心吊膽，至今仍瀰漫陰影，有居民說「這種人絕對不能再出來」，希望判刑後趕快執行，對社會交代。

監視器 殺人 死刑

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