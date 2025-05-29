聽新聞
0:00 / 0:00
張介宗涉分屍3婦人 遭檢起訴求處3死刑
高雄七十三歲老翁張介宗被控連續殺害兄嫂等三名婦人，分屍拋入港區，他被捕後始終否認犯案，高雄地檢署依相關事證認定他涉嫌重大，昨天依殺人等罪嫌起訴，並以張手段凶殘求處三個死刑。
張落網後被收押迄今，昨起訴後移審高雄地方法院，張仍喊冤「沒有殺人」，強調無殺人動機，法官依證人證述及採樣結果，張犯案後有搬屍、清理現場等行為，足認有逃亡及湮滅、偽造、變造證據之虞，且涉嫌殺害數人，應有反覆實施殺人之虞，裁定繼續羈押禁見三個月。
張介宗被控先後殺害七十五歲兄嫂張黃姓婦人、左營區七十五歲張姓婦人及楠梓區七十一歲趙林姓婦人，均肢解分屍，丟入前鎮區五號船渠水中。
檢警調查，張嫌兄嫂去年十一月廿九日先遇害，疑因多次催促張搬離老家，遭張勒斃後用榔頭及刀具肢解，屍塊冰存廚房冰箱，張當晚到隔天清晨騎腳踏車陸續到河邊丟棄，並盜用她提款卡領取五千元。
張後來在三民公園認識張姓婦人，今年一月十七日約她到家中以紅色碎布條勒斃，再以剪刀、尖嘴鉗肢解，同樣棄屍五號船渠，並使用死者敬老卡盜刷十三次搭捷運及渡輪。
張再鎖定左營萬年縣公園認識的趙林姓婦人，二月二日約到家中勒斃，剃光全身毛髮，拿牛排刀及鉗子分屍，棄屍同地點。
檢方認定張介宗涉犯殺人、損壞及遺棄屍體、竊盜、以不正方法由自動付款設備取得他人之物、以不正方法由收費設備得財產上不法之利益等罪，且手段凶殘，起訴求處三個死刑；並以張曾丟棄一把藍色菜刀及寫有被害人姓名字條，有滅證之虞，有高度逃亡可能，請求繼續羈押獲准。
張介宗昨移審時仍強調沒有殺人，稱與三名被害人是好友，沒有殺人意圖，「我殺她們幹嘛？又沒好處可拿」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言