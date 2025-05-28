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偵破重大貪瀆、跨國販毒集團 橋頭地檢署2檢察官獲殊榮

中央社／ 高雄28日電

橋頭地檢署檢察官楊翊妘及嚴維德破獲非法棄置廢棄物犯罪集團、數個跨國販毒集團及中油貪瀆等案，2人榮獲「法務部模範公務人員」殊榮，今天由檢察長張春暉等人陪同接受表揚。

橋頭地檢署指出，楊翊妘長年致力偵查國土環境保護案件，曾破獲非法棄置4600公噸廢棄物的犯罪集團，起訴61名被告，經法院判有罪；另外，致力打擊跨國販賣及運輸毒品集團犯罪，與馬來西亞與泰國等國合作，在4年內破獲數個跨國販毒集團，累計查獲各類毒品共3.8公噸、運毒船舶4艘，市價超過新台幣20億元。

另外，楊翊妘因致力查緝犯罪，全力打擊國際毒品、投資詐欺等不法犯行，保障民眾權益，經最高檢察署推薦，榮獲國際檢察官協會（IAP）頒發今年特別成就獎。

嚴維德則在民國111年間查獲中油煉製事業部承辦採購人員與廠商間的行收賄事證，溯源偵辦中油事業部高階主管涉嫌貪瀆案，並在中油事業部徐姓執行長辦公室內查扣現金2710萬元，陸續對涉犯貪污治罪條例、政府採購法、公務員服務法的公務員及廠商提起公訴，聲請沒收貪瀆犯罪所得達4000萬多元，為近年國營事業肅貪重大案件。

另外，嚴維德112年7月間還有查獲國土署南區分署吳姓分署長接受公共工程得標廠商賄賂案，一審經橋頭地院判吳男3年8個月徒刑、褫奪公權4年，是近年來檢察官查獲國土署官員涉貪的指標案件。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，「法務部模範公務人員」被譽為法務部公務人員最高殊榮，檢察官楊翊妘、嚴維德今天由檢察長張春暉、主任檢察官陳竹君等人陪同，至法務部接受表揚。

法務部 檢察官 中油

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