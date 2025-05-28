他凌晨吸毒後騎車還闖紅燈 員警當場攔下起出毒咖啡包

30歲吳姓男子今天凌晨在台南市北區大港街騎車時闖紅燈，轄區巡邏員警將他攔下，見他神情慌張、舉止異常，員警研判可疑，詢問是否攜帶違禁品；經再三盤問，吳交付毒品咖啡包4包及毒品粉末1包，經檢測均呈現毒品反應，將他依毒品及公共危險罪當場逮捕。

台南市警第五分局和緯派出所警員林崇達、廖茂翔今天凌晨0時許執行巡邏勤務，在北區大港街當場看到吳姓男子闖紅燈，上前攔查；吳被警方攔下，雖然沒有逃跑，但眼神閃爍、講話避重就輕，員警不斷詢問是否有酒駕、毒駕等情形。

經員警追問，吳從身上拿出毒品咖啡包4包及毒品粉末1包，總重量約10餘克，經現場初步檢驗，反應呈現安非他命及愷他命陽性；吳也涉嫌吸食毒品後騎車，全案依違反毒品危害防制條例及公共危險罪移送台南地檢署偵辦。

分局交通組指出，吳涉及闖紅燈與吸毒後駕駛重機車等重大交通違規行為，將依道路交通管理處罰條例第53條第1項及第35條第1項第4款舉發，並依法吊扣駕照及駕駛機車牌照兩年。

分局長洪宏榮表示，毒品危害社會治安與公共安全，警方將持續強化夜間巡邏、路檢與查緝作為，並秉持「重拳出擊、刨根究底」之精神，全力打擊毒品及幫派犯罪，積極掃蕩不法勢力；呼籲市民發揮社區警政精神，踴躍提供情資，警民合作共同打造乾淨、安全的無毒家園。

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