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影／跨國補教師變大麻師 保三破3製毒工廠瓦解產銷集團

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

尼泊爾籍英文補教師金姓男子、墨西哥籍聖姓男子及台籍馬姓男子等共組大麻製毒集團，以派對、團購名義於通訊軟體、網路兜售二級毒品大麻獲利。保三總隊經2波攻堅行動，搜索3處製毒工廠，共查獲大麻292株，成品、半成品及大麻種子4公斤多，黑市價格逾2千萬元，警方今宣布瓦解該製毒產銷集團。

去年11月保三總隊第一大隊第一波搜索新北市淡水區一處民宅搜索，查獲大麻植株103株、乾燥大麻成品、半成品總計毛重2362公克、栽種器具一批等不法證物，查獲西哥籍外籍聖姓補教老師栽種、製造第二級毒品大麻。

專案小組以科技偵查方式循線溯源，發現該大麻植株及相關製造毒品器具是由具有栽種大麻技術的尼泊爾籍金姓男子提供，經調查，金男106年間即因栽種製造大麻毒品遭逮判刑有期徒刑7年，他未報到執行遭桃園地方檢察署通緝，在外逃亡數年。

檢警調查，金男透過台籍馬姓共犯接濟並投資租在高級社區大樓及透天全棟房屋供其栽種製造第二級毒品大麻所用，檢警今年1月第二波至新北市林口區民生路及桃園市龜山區文化一路一帶搜索，共計查獲大麻植株189株、大麻成品、半成品等，逮獲金姓、馬姓男子到案，金男發監執行前案毒品案件，馬男經法院裁定收押禁見。

專案小組今天發布新聞稿指出，金男、聖男具外籍身份，負責栽種製造第二級毒品大麻後交由馬男以「派對」、「團購」名義於通訊軟體朋友圈內兜售第二級毒品大麻以獲得利潤，循環製造栽種批發販售歷時約4年。

警方說，此次查獲大麻株共292株，大麻成品、半成品及大麻種子淨重近2公斤，估算市值近2000餘萬元，專案小組成功向上溯源向下刨根瓦解大麻產業鏈集團，阻絕毒品流入市面。

跨國補教師變大麻師，保三破3製毒工廠瓦解產銷集團。記者游明煌／翻攝
跨國補教師變大麻師，保三破3製毒工廠瓦解產銷集團。記者游明煌／翻攝
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跨國補教師變大麻師，保三破3製毒工廠瓦解產銷集團。記者游明煌／翻攝

毒品 大麻

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