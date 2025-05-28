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陳重文再捲農會賄選案 地方人士：陳家與北投區農會關係密切

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

國民黨北市議員陳重文涉台智光案，去年一審被判8年6月徒刑。他今天再被爆捲入北投農會選舉賄選案，與其父、北投區農會理事長陳思宗均被列被告並約談。據悉，檢調今未到北市議會搜索，下午2點大會也未見陳重文簽到與會。消息一出，議會人員議論紛紛。

地方人士分析，陳重文先前成立立展農業科技股份有限公司，又介入農會選舉，恐有私相授受疑慮，應該避嫌才是。陳重文有案在身，但年初北投區農會改選，他的父親陳思宗參選理事長，在此時間點投入相關選舉，是不智之舉。

知情人士觀察，陳重文家族長期與北投區農會的關係密切；以現任士北議員來看，在北投深耕經營的就是陳重文，他過往選票也都是以北投為大宗。其他人則提到，陳家在北投也會參與不少地方組織，如今陳重文有案在身，自己更有危機感，對於他父親參選農會理事長，「我是不意外。」

陳重文的臉書發文頻率高，多與地方事務有關，例如昨天連兩度在臉書發文，不只分享為民服務的努力，也透露兒子的第一次送車，「現在送車，除了跟老婆一起，還多了兒子的陪伴，驚覺我怎麼矮這麼多，年紀跟身高成反比嗎？」另外，陳重文履行議員職務，上周五下午有到議會交通部門質詢。

國民黨北市議員陳重文。圖／聯合報系資料照片
國民黨北市議員陳重文。圖／聯合報系資料照片
北市議會下午2點大會，未見國民黨北市議員陳重文簽到與會。記者林佳彣／攝影
北市議會下午2點大會，未見國民黨北市議員陳重文簽到與會。記者林佳彣／攝影

陳重文 農會 北投

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