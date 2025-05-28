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檢警稱張介宗殺3婦分屍鐵證如山 律師指難關還在後頭

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

涉殺害3名老婦分屍的凶嫌張介宗，偵辦高市警方稱鐵證如山，檢方今天將張起訴並求處3個死刑，但張至今仍不認罪，未來遇國民法官實質審查是否有破洞，律師李茂增指出，由於迄今只尋獲一名死者頭顱，其他2死者只有臟器及皮膚等組織，除非被告認罪，否則檢方須證明2死者已發生死亡結果，這部分將來法院攻防會是一個難關。

73歲老翁張介宗涉嫌殺害張黃姓大嫂及張姓、趙林姓2名婦人分屍，棄屍前鎮河第五船渠，承辦員警分析破案3關鍵，分屍公寓中採集到的被害人血跡微物跡證、「只進不出」的監視器和打撈到的被害人屍塊。

檢方今天依殺人及遺棄屍體等罪起訴張介宗，並具體求處3個死刑，但迄今張介宗仍不承認殺人分屍。

曾任高雄地檢署檢察官的律師李茂增認為，檢方起訴張介宗求處3個死刑，未來到法院和國民法官實質審查攻防時，有個關鍵點必須突破，否則只能證明張介宗殺了「一個人」。

「生要見人，死要見屍」李茂增說，除非被告認罪，但3名被害人迄今只有張黃姓婦人的頭顱尋獲，另外兩人尋獲的屍塊雖有臟器、左右腳掌及皮膚等組織，這些組織可能被認定的死亡機率未必是高的，因此要如何證明這些尋獲的屍塊和死者死亡有因果關係，檢方必須舉證，否則未來在法院攻防時，恐怕會認定被告只是涉殺人未遂或涉重傷害。

對於警方調閱3名被害人「只進不出」張介宗住家的監視器畫面，李茂增認為，「只進不出」的監視畫面，是一個可以推論基礎的證據資料，和死亡結果沒關係，只能證明這個人有做過這樣的行為，未來在國民法官實質審查時，這些可能攻防的關鍵點，檢察官都須負舉證責任。

涉殺害高雄3名老婦分屍的凶嫌張介宗，今天遭檢方起訴並求處3個死刑，但張至今仍不認罪。本報資料照
涉殺害高雄3名老婦分屍的凶嫌張介宗，今天遭檢方起訴並求處3個死刑，但張至今仍不認罪。本報資料照

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