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柯文哲續押2個月 新北市長侯友宜：盼司法尊重比例原則

中央社／ 新北28日電

新北市長侯友宜。聯合報系記者張策／攝影
新北市長侯友宜。聯合報系記者張策／攝影
台北地方法院昨天裁定延押民眾黨前黨主席柯文哲2個月，新北市長侯友宜今天接受媒體聯訪時指出，司法辦案一定要符合比例原則，希望司法調查要尊重比例原則。

台北地方法院審理京華城案，今年1月、3月間2度裁定柯文哲等被告羈押禁見。北院昨天裁定，柯文哲等被告自6月2日起延長羈押2個月，並停止接見、通信。

侯友宜今天在市政會議後接受媒體聯訪，他表示，司法辦案一定要符合比例原則，這個案子到底有沒有符合比例原則，人民眼睛都是雪亮的，希望司法調查要尊重比例原則，以禁得起人民的檢驗。

媒體提問，對於新店區某里長遭爆料到中國大陸交流時涉買春的看法。對此，侯友宜指出，民選的公職人員都是要經過檢驗的，大家都非常清楚所有兩岸的交流要按照規範來辦理，不能逾越法定的行為。

柯文哲 司法

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