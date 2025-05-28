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外籍補教師種大麻 警2波查獲292株估值2000萬元

中央社／ 基隆28日電

保三總隊繼破獲墨西哥籍聖姓補教老師涉栽種大麻後，循線發現植株由尼泊爾籍金姓補教老師提供，發動搜索並逮捕金嫌，2波行動共查獲292株大麻等，估算市值約2000餘萬元。

警政署保安警察第三總隊第一大隊今天表示，去年執行第1波行動，持搜索票至新北市淡水區等地搜索，查獲103株大麻植株等贓證物，並逮捕聖姓補教老師，法院已裁定收押。

經專案小組循線追查，警方指出，發現大麻植株是由金嫌提供，金嫌於民國106年間因栽種製造大麻毒品遭逮，法院判處7年徒刑確定，但金嫌未報到執行遭發布通緝。

警方表示，金嫌逃亡期間，透過台籍馬姓共犯接濟，並投資租賃房屋栽種大麻，專案小組1月21日展開第2波行動，至新北市林口區、桃園市龜山區搜索，除在屋內查獲大麻植株189株等贓證物外，並緝獲金嫌及馬嫌到案，金嫌發監執行前案毒品案件，馬嫌經法院裁定收押禁見。

專案小組掌握，金嫌及聖嫌負責栽種大麻後，交由馬嫌以「派對」或「團購」名義，透過通訊軟體兜售大麻，2波行動共查獲大麻292株、大麻成品、半成品及大麻種子淨重近2公斤，估算市值約新台幣2000餘萬元。

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