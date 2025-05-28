剴剴案後推兒托專法 立委不滿草案 保母違規能未直接開罰

剴剴案引發社會各界譁然，衛福部將托嬰相關規定，由兒少權法獨立，設「兒童托育服務法」專法處理。立委林淑芬表示，現行保母若涉犯違規事項，包括超收兒童，讓兒童趴睡陷入窒息風險等，依行政院版本兒托專法，只要限期改善，就不會裁罰也不必留下紀錄，自己則代表民團，提出涉及安全、衛生等違規事項，應該直接裁罰，且要採違規記點方式處理。

林淑芬說，收托剴剴的保母非常惡質，卻是登記在案的合法保母，且還需要繼續帶小孩，姑且不論這類嚴重案件，有些保母把兒童交給家人照顧，自己叫跑去逛街，或嚴重超收兒童，甚至馬克杯裝熱水，不慎打翻燙傷孩子，這些案件即使居家托育中心保母訪視人員提醒，也只能要求保母限期改善，甚至有保母稱「你能奈我何？」

衛福部社家署代理署長周道君說，行政院版本托育專法，在第8條第2項規定，托育服務內容，包括內容、衛生、安全、營養、生活照顧、學習等相關生活細節，訂有照顧原則，如何訂定罰則，後續授權用法規、命令來訂定。衛福部長邱泰源承諾，保母違規情況絕不容許，將研議改善。

「保母被抓到一次，只要下次裝乖，通過『限期改善』規定，不會裁罰，也不會留下紀錄。」林淑芬表示，行政院版本兒童托育服務法，對違規保母仍採取被外界詬病的限期改善制度，違規保母稍微乖一點，就能傳過水無痕，肆無忌憚繼續違規，還不會留下任何裁罰紀錄，既然要另訂托育專法，應該要對保母採取更嚴格管理，檢驗不適任托育人員，讓托育風險「幾乎歸零。」