高雄分屍魔遭求處3個死刑 高大成：判死刑剛好而已！

73歲的高雄張姓老翁涉殺害、分屍3名婦人，雖張否認犯案，檢方今對他求處3個死刑。中山附醫法醫科主任高大成推測，以張嫌性格，100%不會承認殺人，但張生性兇殘，若殺人沒有被發現又得到利益，恐食髓知味，被判死刑剛好而已，若再放出來麻煩大了，恐會繼續殺人。

檢警調查，張涉嫌在去年11月29日及今年1月17日、2月2日，前後陸續殺害張黃姓兄嫂、左營張姓婦人及楠梓趙林姓婦人，後又陸續找到這3名婦人「屍塊」，其中張黃姓兄嫂被找到頭顱，漂到高雄港碼頭被民眾目擊而發現。

高大成推測，以張嫌性格，100%不會承認殺人；殺第二、第三名婦人是為了財，對方也可能是念他的財，因為張嫌到處炫耀自己很有錢，引人上鉤，後來發現對方根本沒財。

高大成研判，張嫌有多項刑案前科，生性兇殘，搞不好染色體多一個Y，且若殺人沒有被發現、又得到利益，就會食髓知味，就是「貪心啦」，推斷張嫌殺人若沒被發現，就繼續做，建議檢警可以找失蹤人口與張嫌是否有所牽連，張嫌若能被判死刑剛好而已，若再放出來麻煩大了，恐會繼續殺人。