高雄分屍魔遭求處3個死刑 高大成：判死刑剛好而已！
73歲的高雄張姓老翁涉殺害、分屍3名婦人，雖張否認犯案，檢方今對他求處3個死刑。中山附醫法醫科主任高大成推測，以張嫌性格，100%不會承認殺人，但張生性兇殘，若殺人沒有被發現又得到利益，恐食髓知味，被判死刑剛好而已，若再放出來麻煩大了，恐會繼續殺人。
檢警調查，張涉嫌在去年11月29日及今年1月17日、2月2日，前後陸續殺害張黃姓兄嫂、左營張姓婦人及楠梓趙林姓婦人，後又陸續找到這3名婦人「屍塊」，其中張黃姓兄嫂被找到頭顱，漂到高雄港碼頭被民眾目擊而發現。
高大成推測，以張嫌性格，100%不會承認殺人；殺第二、第三名婦人是為了財，對方也可能是念他的財，因為張嫌到處炫耀自己很有錢，引人上鉤，後來發現對方根本沒財。
高大成研判，張嫌有多項刑案前科，生性兇殘，搞不好染色體多一個Y，且若殺人沒有被發現、又得到利益，就會食髓知味，就是「貪心啦」，推斷張嫌殺人若沒被發現，就繼續做，建議檢警可以找失蹤人口與張嫌是否有所牽連，張嫌若能被判死刑剛好而已，若再放出來麻煩大了，恐會繼續殺人。
至於檢警發現失蹤婦人殘肢、檢體不足以證明已死亡？高大成說，可以利用被發現的殘肢來證明其死亡，例如某案以切下來的手指頭證明當事人已死亡；若當事人還活著，切指時會掙扎，傷口處呈現不平整，切面上也找不到細小血管，表示其血管還會收縮，因為身體有反應機制，代表還活著；若已死亡，傷口平整，且因無收縮功能，連細小血管都還在。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言