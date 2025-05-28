獨／聽聞分屍魔張介宗遭求處3死刑 家屬說了這些話

73歲高雄分屍魔張介宗涉從去年底到今年2月陸續殺害3名婦人，並將被害人肢解分屍，今被高雄地檢署依殺人、遺棄屍體等罪起訴並求處3個死刑；記者透過第三者試圖聯繫3婦人家屬，但家屬均低調表示「已知此事」婉拒受訪，對於死者遭殺害「死無全屍」，家屬心情短時間仍難平復。

左營區75歲獨居的張姓老婦人過年前即失蹤，兒女原以為喜歡旅遊的媽媽，安排在春節期間出外旅遊，但過年時，連賀年簡訊都沒讀，且聯絡不上，張婦兒子覺得怪異，1月27日先報警方協尋，2月2日憂心母親遭遇不測，報請警方緊急協尋。

後警方在涉殺害趙林姓婦人的凶嫌張介宗住處採集到3組DNA，2月7日比對證實為張姓婦人所有，確認張婦也遭張嫌毒手殺害分屍。當時張婦女兒獲悉母親遇害，當場痛哭失聲，情緒潰堤。

2月14日，張婦兒女和女婿在淒風苦雨中前往張婦喪命現場招魂，3人全程未說一句話，但雙眼哭紅，神情哀戚。

據了解，張婦女兒對於涉殺害母親分屍的張介宗今被檢方求處3個死刑一事，僅低調表示，「已知此事」盼外界勿打擾。

疑因房產問題遭張介宗殺害的張黃姓大嫂，是3人中唯一找到頭顱者，家屬不願多說；據了解，張黃姓婦人已安葬在高雄郊區。

第3名遇害的趙林姓婦人的兒子曾在警方第一次借提張介宗時，試圖衝破警方防線要教訓張介宗被警方帶離，趙當時對警方陳述心情時，一個大男人說著說著就掉下淚來，當時他希望警方將張繩之於法，讓司法將張判死，以慰母親在天之靈。

據了解，趙林姓婦人的兒子一直未放棄在高雄港邊尋找母親的屍塊及頭顱，盼母親能有個全屍，讓她能一路好走，但希望落空，一直到4月下旬才放棄。