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分屍殺人魔張介宗在看守所如度假 押112天幾乎不與人互動

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

涉嫌犯下連續殺人案分屍3名婦人的高雄分屍魔張介宗，遭羈押在高雄看守所已112天，但這段期間他幾乎不與其他人互動，作息卻過得十分「清閒」，被形容像是進到看守所「度假」一般，不僅可以讀報紙，甚至還能看電視，情緒在他人眼中似乎根本沒受影響。

據了解，張介宗目前被關押3人房中，不過他與同房的獄友鮮少互動，不僅行為上獨來獨往，甚至也不會與他人交談，在所內大多數時間都是不發一語、自顧自做事，也不太在意其他人在所內的行為言語，只有剛被收押時曾經與同房獄友曾說過幾句話。

張介宗2月7日剛被收押時，曾經被禁止讀報、收聽收音機等能獲取外界資訊的管道，但他2月17日便提出要看某家特定報紙，還要求從3月開始訂報紙，檢方因此曾向地院聲請禁止他讀報，但法官認為讓張介宗讀報與滅證間沒有關聯，因此駁回檢方聲請，讓他從3月1日起就開始經由報紙獲取外界資訊，就連報紙上刊登關於他所犯案情，他都能經由報紙了解。

關押到被起訴112天以來，張介宗在看守所內沒有特殊表現或情況，不過即便天氣漸轉炎熱，他似乎也沒受太多影響，在所內作息依舊正常，甚至被形容像是來「度假」，不過檢方今依殺人罪將他起訴，求處3個死刑，張介宗本人尚未得知此情況。

高雄老翁張介宗涉嫌殺人分屍案，檢警曾押解他回前鎮住處，重建凶案現場，大批鑑識人員進行採證，檢方針對受害婦人，已發出死亡證明書。本報資料照片
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殺人案 同房

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