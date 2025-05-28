分屍殺人魔張介宗在看守所如度假 押112天幾乎不與人互動

涉嫌犯下連續殺人案分屍3名婦人的高雄分屍魔張介宗，遭羈押在高雄看守所已112天，但這段期間他幾乎不與其他人互動，作息卻過得十分「清閒」，被形容像是進到看守所「度假」一般，不僅可以讀報紙，甚至還能看電視，情緒在他人眼中似乎根本沒受影響。

據了解，張介宗目前被關押3人房中，不過他與同房的獄友鮮少互動，不僅行為上獨來獨往，甚至也不會與他人交談，在所內大多數時間都是不發一語、自顧自做事，也不太在意其他人在所內的行為言語，只有剛被收押時曾經與同房獄友曾說過幾句話。

張介宗2月7日剛被收押時，曾經被禁止讀報、收聽收音機等能獲取外界資訊的管道，但他2月17日便提出要看某家特定報紙，還要求從3月開始訂報紙，檢方因此曾向地院聲請禁止他讀報，但法官認為讓張介宗讀報與滅證間沒有關聯，因此駁回檢方聲請，讓他從3月1日起就開始經由報紙獲取外界資訊，就連報紙上刊登關於他所犯案情，他都能經由報紙了解。