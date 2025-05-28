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張介宗涉殺3婦 警借提3次「老神在在」分屍動機成謎 只坦承這件事

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄張介宗連續殺人分屍案，今天被檢方起訴。偵辦全案的專案小組在他羈押期間，已3度借提他查證全內容，但是，專案人員說他在接受警方詢問時「老神在在」，一副事不關己，仍不吐實，殺人動機成謎。

高雄市警局專案員警光為調閱相關監錄畫面，前後動員377人，調閱監視器達2855支、調閱影像9441次，就為了尋找蛛絲馬跡，令張介宗鬆口。

在張介宗羈押期間，專案人員借提他3次。據了解，第一次借訊，警方便提出3名遇害老婦去他住處後有進無出的影像，看他會不會自白，但是，張介宗表現的態度就是一副事不關己，不願應答。

第二次借訊張介宗之前，警方提調到的監錄影像，是張介宗拿他大嫂的金融卡，到郵局自動櫃員領錢，以及拿左營「仙姑」張姓婦人的一卡通敬老卡搭捷運、搭公車的畫面，以他使用死者的物品，要令他吐實。

張介宗稱，是他大嫂自己拿金融卡給他，要他去買油漆粉刷房間，告訴他密碼才去領5000元，後來大嫂就離去。張介宗又稱，仙姑的一卡通是仙姑掉在他家，他帶在身上要還仙姑，可是一直沒碰到仙姑，他搭車時，因為自己也有一卡通敬老卡，「拿錯張」才使用仙姑的敬老卡搭車。這是他直接針對詢問所講的內容，致第二次未突破他的心防。第三次借訊，警方又把第一次、第二次的內容，再度問張介宗，可是張仍不鬆口。

專案人員偵辦全案，懷疑張介宗可能因大嫂想要回他住的房子，心生不滿，勒死大嫂後，又怕東窗事發，便分屍棄屍前鎮五船渠。但殺害左營張婦和楠梓趙林姓婦人的動機，仍無法證明，就連2婦人友人提及張介宗送勞力士表給誰，迄今沒找到勞力士表，張介宗對動機未吐實。

高雄老翁張介宗涉嫌殺人分屍案。本報資料照片
高雄老翁張介宗涉嫌殺人分屍案。本報資料照片

大嫂 分屍案 一卡通

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