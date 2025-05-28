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高雄殺人分屍魔起訴求處3死刑 警抽絲剝繭破案關鍵曝

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄即時報導

73歲高雄分屍魔張介宗涉從去年底到今年2月陸續殺害3名婦人，並將被害人肢解分屍分批拋入前鎮河，今被高雄地檢署依殺人罪起訴求處3個死刑；檢方起訴內容中描述警方採集屋內跡證、查扣榔頭、剪刀等殺人分屍工具、打撈被害人遺體，以及勾稽比對2855支監視器畫面等證據成破案關鍵。

張介宗涉嫌在去年11月29日及今年1月17日、2月2日期間，陸續殺害兄嫂張黃姓婦人以及在公園結識的左營區張姓婦人及楠梓區趙林姓婦人，3名被害人遭殺害後，直接在他位於前鎮區住處遭分屍，後將「屍塊」拋到前鎮河第5船渠，另有部分屍塊疑似丟入垃圾車內，被載往焚化爐焚毀。

高市警方抽絲剝繭偵破整起連續殺人分屍案，破案關鍵從檢方依殺人罪起訴張介宗並求處3個死刑的起訴內看出端倪。

當時警方在凶案現場也就張介宗分屍公寓內採樣鑑識，雖張介宗為掩飾殺人分屍時血跡噴濺的痕跡，犯案後刻意粉刷牆壁，但警方進屋採驗鑑識採集到3名被害人的血跡微物跡證。

此外，警方從逮捕張介宗，到帶著張介宗兩度進屋勘查凶案現場，查扣榔頭、布條、剪刀、尖嘴鉗、鉗子等工具，採集到的微物跡證證明張介宗利用這些工具切割分屍被害人遺體，以及在前鎮河第五船渠以及後續漂流到高雄港近海處打撈尋獲到3名被害人的殘缺屍塊及大嫂張黃姓婦人的頭顱，證實3人均遭張毒手殺害。

另警方勾稽比對張介宗住處、移動路線、第五船渠及金鞏橋周圍監視器影像，經警方勾稽比對，發現3名被害人從失蹤到遇害的關鍵時間，第1人為張介宗兄嫂張黃婦人於去年11月29日中午12時10分，進入台鋁14巷的老家也是張介宗處所後，張於11月30日凌晨3時19分後，開始多次進出住處，這段時間均未見張黃婦人出入，後證實張在大嫂進屋後將其殺害、分屍後再棄屍，期間不到24小時。

第2名遇害的張姓婦人則在1月17日傍晚4時30分隨張嫌進入他前鎮區住處，當晚8時2分監視器即錄下張疑提著裝屍塊的手提袋外出，當時警方就研判，張婦疑進屋就遇害，在4小時內慘遭支解分屍後棄屍，顯示凶嫌手段泯滅人性。

第3名受害者趙林老婦人騎機車載張介宗返家，監視器拍下，兩人於2月2日傍晚一同走入張的住家，當天剛好是大年初五，鄰居半夜聽到電鋸聲，監視畫面拍下張男於隔天上午6時29分許即提著疑似裝著屍袋的手提袋外出，將屍塊丟入前鎮運河。

警方並查出張殺害張黃姓大嫂後，到郵局提領5000元，以及拿著被害的張姓婦人一卡通搭捷運和渡輪，警方調閱被害人和張介宗雙向通聯記錄與基地台位置還原事證。

檢方在警方提交這些關鍵證據中，認定張介宗殺害並分屍3名老婦，因此依殺人及遺棄屍體罪將張介宗提起公訴，並求處3個死刑。

高雄警方偵辦嫌犯張介宗殺害3名老婦並分屍案，調閱沿路監視器畫面，發現張於2月3日上午8點多騎單車出門，右手拎垃圾袋徒步丟垃圾，疑內裝死者頭顱或凶器。記者石秀華／翻攝
高雄警方偵辦嫌犯張介宗殺害3名老婦並分屍案，調閱沿路監視器畫面，發現張於2月3日上午8點多騎單車出門，右手拎垃圾袋徒步丟垃圾，疑內裝死者頭顱或凶器。記者石秀華／翻攝
高雄老翁張介宗涉殺害3婦分屍，警方調閱影像，發現他的大嫂遭棄屍運河。記者林保光／翻攝
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高雄張姓老翁涉嫌殺害趙林姓老婦分屍丟運河，圖為張姓老翁（紅圈右）由趙林婦載回前鎮住處，趙林婦進入張家後就未再出門。記者林保光／翻攝
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被害人 殺人 分屍案

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