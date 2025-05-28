影／張介宗殺3婦遭求處3死刑 居民怒喊：別再讓他出來了！

高雄72歲男子張介宗涉嫌連續殺害大嫂與2名婦人，犯後更將遺體分屍棄置前鎮河，至今仍不認罪，甚至還有2名被害者的頭顱未尋獲。高雄地檢署今天正式起訴張介宗，依3項殺人罪求處3個死刑。消息傳出後，案發社區居民說「總算等到了」，強調「這種人絕對不能再出來」。

張介宗犯案的地點位於前鎮區一處老舊公寓2樓，鄰居說，警方帶他回現場模擬時，引起大量民眾圍觀，有人當場怒吼：「讓他去死！」

張介宗犯案後始終不吐實、不配合調查，讓社區居民感到不安與憤怒。1名婦人氣憤說「根本不悔改，還一直跟警方鬥智，這種人不能再有機會」。

「殺3個人，難道還能放他出來嗎？」1名鄰居說，社區住了許多長輩與女性，自從案發後大家都過得提心吊膽，社區內至今仍瀰漫陰影，很多長輩甚至不敢獨自外出，鄰居都覺得他應該要被判死刑，絕對不能放出來。

「我們有討論過，萬一他（指張介宗）因為證據不足被釋放怎麼辦」另名鄰居說，大家真的很害怕，希望判刑後趕快執行，「殺一個人就要賠一個命，何況殺3個人」，對社會大眾本來就要有交代。

根據檢方調查，張介宗所犯3起殺人案手段兇殘，行兇後將被害人肢解，並棄置前鎮河沿岸。地檢署強調，經綜合考量犯罪情節與憲法法理，決定具體求處死刑3次。