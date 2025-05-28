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分屍殺人魔張介宗遭訴求死 警透露幕後破案3關鍵
高雄老翁張介宗曾因案判死，卻沒因逃死而受教訓，涉嫌連殺害嫂子及2名婦人分屍，棄屍前鎮第五船渠，今天經雄檢起訴，辦案員警分析破案3關鍵，分別是血跡、監視器和屍塊。但張介宗仍不承認殺人分屍。
去年11月29日，張介宗的大嫂張黃婦人到高雄市前鎮區台鋁14巷張介宗住處後失蹤，張介宗在三民公園、左營萬年縣公園認識的張姓婦人、趙林姓婦人，分別在今年1月17日、2月2日進入他住處後卻也有進無出。
直到趙林婦家人報警協尋，楠梓警分局找到趙林婦2月2日曾在左營區載張介宗到他住處後失蹤，調閱相關監錄畫面，確定趙林婦有進無出，3天後動員找去張家，在房內採到血跡及生物跡證，檢出3名婦人的DNA，才令張介宗涉連續殺人分屍案曝光。
辦案人員分析破關鍵，第一是楠梓、左營警方積極查失蹤者去向，調到3婦人進張介宗住處的監錄影像，肯定3名婦人在他家後人間蒸發，而且3名婦人進他家後，當天或隔日，張介宗便頻繁出門丟垃圾，令人起疑。
第二關鍵是，檢方開拘票，讓警方進張介宗住處採證，鑑識人員在以前張介宗大哥、大嫂所住的北側房間，採到牆角有些許噴濺血跡，驗出3名失蹤婦人的DNA，令警方可積極追查案情。
但是，專案員警說，「有影像、有血跡，卻不能代表3名婦人遇害」，不過，警方在案發當天開始，便派員到前鎮第五船渠及高雄港碼頭找屍塊，連續20多天打撈到3名婦人的屍塊，但法醫研究所認為有部分屍塊及組織，「少了一塊肉、沒了部分肝臟、脾臟，也不能代表人已經死掉」，直到2月26日張介宗大嫂的頭顱浮現，證實張嫂遇害，才殺人分屍水落石出，是重要關鍵。
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