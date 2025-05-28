閃兵藝人連環爆 北榮喊冤：高血壓都可以用藥形成人工
閃兵藝人連環爆，檢調發現北榮負責複檢工作，退輔會主委嚴德發今（28日）在立法院表示，依法配合調查，毋枉毋縱；北榮院長陳威明也說明，兩起複檢案都與高血壓有關，但現在連高血壓都可以透過用藥形成人工高血壓，北榮已提供全部資料由檢調調查。
立法院外交及國防委員會今邀請退輔會相關主管說明預算解凍案。
嚴德發說，服兵役的複檢工作是所有公立醫院都有，不單是北榮，案發後北榮全力配合調查；至於是否啟動內部調查，嚴德發說，已請北榮全盤了解，退輔會也有協助。
陳威明表示，台中以北只有三家醫學中心可做兵役公費複檢，目前已知的9位閃兵藝人案中，有2人分別在2017年和2019年在北榮接受兵役複檢，並開出診斷書；比例原則上應該是還好。
陳威明說，他覺得挺悲哀的，現在詐騙猖獗，連高血壓都可以透過用藥形成人工高血壓，這兩起有問題的複檢案的所有資料都已經提交給檢調，希望司法毋枉毋縱，有違法要嚴辦。
至於開出診斷書的醫師是否與閃兵集團的仲介有牽連，嚴德發和陳威明均稱，由司法調查中。
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