剃毛、剝皮再肢解成碎塊！高雄分屍魔張介宗勒死3婦 至今仍否認

涉嫌犯下連續殺人案的分屍魔張介宗遭檢警查出，慣用勒斃被害人的方式再肢解，其中有死者被勒死後遭剃光全身毛髮，再以牛排刀分割切塊，還有死者被「剝除」身體部位，短暫冰在廚房冰箱後再分批棄屍，張疑為錢財痛下殺手，但他至今仍否認犯案。

檢警指出，張介宗對第一名受害人兄嫂張黃姓婦人下毒手時，他雖獨居在前鎮住處，該住處卻是登記在張黃姓婦人的兒子名下，張黃多次登門催促張介宗搬走，他因而心生不滿，在去年11月29日中午12時許趁張黃再次入內時，強勒張黃的脖子造成窒息死亡。

張介宗眼見殺了人，決意分屍拋屍，當天就在屋內北側房間內，用長12公分的榔頭及刀具把張黃給肢解，再把屍塊暫時冰在廚房的冰箱內，從當晚9時許到隔天凌晨5點53分，騎腳踏車陸續將張黃穿的衣物、提袋，以及頭顱、肢體屍塊丟到前鎮區的5號船渠河道內。

張介宗為了侵吞張黃的遺產，便在殺人後偷拿張黃的郵局金融提款卡，在超商及郵局盜領5千元現金，沒想到他並未就此收手，反而因為有過殺人經驗，又跑到三民公園接近第二名被害人張姓婦人。

張介宗先是從今年元旦開始跟張姓婦人套交情交朋友，私下多次電話，張姓婦人因此在1月17日下午4時許到張介宗家中拜訪，但入內後就被張介宗拿用長短紅色碎布打繩結接成的布條勒斃。

他對張姓婦人分屍手法更動用剪刀、尖嘴鉗，剝除、分割肢解張姓婦人，同樣冰在冰箱內，隔天再分8次用提袋裝屍塊，一樣載到5號船渠河道內拋屍，之後更拿張姓婦人的一卡通敬老卡在1月20日到30日間搭了13次捷運及渡輪。

眼見連殺2人都沒被發現，他又盯上第三名被害人趙林姓婦人，利用在左營萬年縣公園活動的機會接近對方，從2月1日開始打電話給趙林姓婦人，又在2日約她碰面，把趙林姓婦人約回家中作客。