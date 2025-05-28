快訊

不只李俊俋 張斯綱再爆監委蘇麗瓊搭公務車看牙

輝達總部進駐北士科 華碩施崇棠喊歡迎但「別打這主意」

獨／新店里長遭爆組大陸買春團 當事人現身：安全考量不得不陪同

聽新聞
0:00 / 0:00

剃毛、剝皮再肢解成碎塊！高雄分屍魔張介宗勒死3婦 至今仍否認

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

涉嫌犯下連續殺人案的分屍魔張介宗遭檢警查出，慣用勒斃被害人的方式再肢解，其中有死者被勒死後遭剃光全身毛髮，再以牛排刀分割切塊，還有死者被「剝除」身體部位，短暫冰在廚房冰箱後再分批棄屍，張疑為錢財痛下殺手，但他至今仍否認犯案。

檢警指出，張介宗對第一名受害人兄嫂張黃姓婦人下毒手時，他雖獨居在前鎮住處，該住處卻是登記在張黃姓婦人的兒子名下，張黃多次登門催促張介宗搬走，他因而心生不滿，在去年11月29日中午12時許趁張黃再次入內時，強勒張黃的脖子造成窒息死亡。

張介宗眼見殺了人，決意分屍拋屍，當天就在屋內北側房間內，用長12公分的榔頭及刀具把張黃給肢解，再把屍塊暫時冰在廚房的冰箱內，從當晚9時許到隔天凌晨5點53分，騎腳踏車陸續將張黃穿的衣物、提袋，以及頭顱、肢體屍塊丟到前鎮區的5號船渠河道內。

張介宗為了侵吞張黃的遺產，便在殺人後偷拿張黃的郵局金融提款卡，在超商及郵局盜領5千元現金，沒想到他並未就此收手，反而因為有過殺人經驗，又跑到三民公園接近第二名被害人張姓婦人。

張介宗先是從今年元旦開始跟張姓婦人套交情交朋友，私下多次電話，張姓婦人因此在1月17日下午4時許到張介宗家中拜訪，但入內後就被張介宗拿用長短紅色碎布打繩結接成的布條勒斃。

他對張姓婦人分屍手法更動用剪刀、尖嘴鉗，剝除、分割肢解張姓婦人，同樣冰在冰箱內，隔天再分8次用提袋裝屍塊，一樣載到5號船渠河道內拋屍，之後更拿張姓婦人的一卡通敬老卡在1月20日到30日間搭了13次捷運及渡輪。

眼見連殺2人都沒被發現，他又盯上第三名被害人趙林姓婦人，利用在左營萬年縣公園活動的機會接近對方，從2月1日開始打電話給趙林姓婦人，又在2日約她碰面，把趙林姓婦人約回家中作客。

監視器拍到2日當天下午5時許，張介宗搭趙林的機車到家後，入內後又用碎布條勒死趙林，並在房間內把趙林的全身毛髮用電動理髮器剃光，再拿長近20公分的牛排刀及長23公分的鉗子，分屍趙林婦人，隔天3日一樣載到5號船渠棄屍。

高雄老翁張介宗涉嫌殺人分屍案，檢警曾押解他回前鎮住處，重建凶案現場，大批鑑識人員進行採證，檢方針對受害婦人，已發出死亡證明書。本報資料照片
高雄老翁張介宗涉嫌殺人分屍案，檢警曾押解他回前鎮住處，重建凶案現場，大批鑑識人員進行採證，檢方針對受害婦人，已發出死亡證明書。本報資料照片

殺人案 冰箱

延伸閱讀

影／高雄分屍魔張介宗今遭求處3個死刑！ 殺人手法極端凶殘

全面AI升級！三星智慧顯示器主打超大尺寸 冰箱有螢幕還能幫你記錄食材

影／台南安平區百年老店「舊李合興蜜餞」半夜冰箱冒煙竄火

冰箱除臭用小蘇打粉有效嗎？冰箱臭味5來源，終極除臭辦法是它！

相關新聞

林睿庠涉暗網販毒…律師揭台大學霸人生墜深淵關鍵 「一著錯，滿盤輸」

24歲台大資管系畢業生林睿庠涉創辦暗網平台專供販賣毒品，短短3年海撈30億台幣，去年在美國轉機時落網。台北地檢署查扣林在台豪宅、銀行帳戶等逾上億元資產，同時也調查林男施姓母親涉嫌洗錢罪，全案仍偵辦中。律師吳啟玄發文，從這起事件可以看出「當天賦與壓力結合，缺乏價值觀的導航，天才也可能走入深淵」。

高雄殺人分屍魔起訴求處3死刑 警抽絲剝繭破案關鍵曝

73歲高雄分屍魔張介宗涉從去年底到今年2月陸續殺害3名婦人，並將被害人肢解分屍分批拋入前鎮河，今被高雄地檢署依殺人罪起訴...

影／張介宗殺3婦遭求處3死刑 居民怒喊：別再讓他出來了！

高雄72歲男子張介宗涉嫌連續殺害大嫂與2名婦人，犯後更將遺體分屍棄置前鎮河，至今仍不認罪，甚至還有2名被害者的頭顱未尋獲...

剃毛、剝皮再肢解成碎塊！高雄分屍魔張介宗勒死3婦 至今仍否認

涉嫌犯下連續殺人案的分屍魔張介宗遭檢警查出，慣用勒斃被害人的方式再肢解，其中有死者被勒死後遭剃光全身毛髮，再以牛排刀分割...

酒店女殺男友水泥封屍判27年定讞 冷血不認罪、拒賠償

台中市酒店小姐蔡嘉樺和陳姓男友因金錢、感情糾紛，殺害陳將屍體裝桶用水泥封屍，陳人間蒸發2年多才被發現，法院刑事依殺人等罪...

分屍殺人魔張介宗在看守所如度假 押112天幾乎不與人互動

涉嫌犯下連續殺人案分屍3名婦人的高雄分屍魔張介宗，遭羈押在高雄看守所已112天，但這段期間他幾乎不與其他人互動，作息卻過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。