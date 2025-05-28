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影／淡水慣竊騎贓車撞傷女騎士 還丟包通緝犯女友…跑了
新北市淡水區北新路日前發生機車擦撞事故，男騎士卻扔下受傷的女友，直接騎車逃離。警方追查發現是1名慣竊騎乘剛偷來的機車肇事，循線追到石門區逮捕歸案，而被丟包的女友則是通緝犯，警詢後一併解送士林地檢署。
警方23日清晨7時獲報發生2輛機車擦撞事故，趕抵現場卻只剩1輛機車、2名輕傷女子，先協助傷者就醫包紮。隨後調查發現，是47歲葉姓男子騎機車載44歲林姓女友，超車不當撞倒另1名女騎士，林女則是洗錢防制法通緝犯。
葉男為當地慣竊，車禍10分鐘之前才偷了這輛機車，載女友肇事後，他自己也摔得滿身傷，卻不顧對方和女友傷勢逃離現場，直接騎乘贓車溜到台北市的醫院包紮傷口，再逃往北海岸偏鄉藏匿，警方當天下午5時許循線至石門區逮捕歸案。
葉男今年1月、3月、5月間，分別涉犯6起竊盜案，包括侵入金紙店竊取現金7萬元、偷竊他人冷氣機室外機和現金3800元、以及3起機車竊盜。警詢後葉男依肇事逃逸、過失傷害、竊盜罪嫌，林女依通緝案件解送士林地檢署。
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