影／淡水慣竊騎贓車撞傷女騎士 還丟包通緝犯女友…跑了

新北市淡水區北新路日前發生機車擦撞事故，男騎士卻扔下受傷的女友，直接騎車逃離。警方追查發現是1名慣竊騎乘剛偷來的機車肇事，循線追到石門區逮捕歸案，而被丟包的女友則是通緝犯，警詢後一併解送士林地檢署。

警方23日清晨7時獲報發生2輛機車擦撞事故，趕抵現場卻只剩1輛機車、2名輕傷女子，先協助傷者就醫包紮。隨後調查發現，是47歲葉姓男子騎機車載44歲林姓女友，超車不當撞倒另1名女騎士，林女則是洗錢防制法通緝犯。

葉男為當地慣竊，車禍10分鐘之前才偷了這輛機車，載女友肇事後，他自己也摔得滿身傷，卻不顧對方和女友傷勢逃離現場，直接騎乘贓車溜到台北市的醫院包紮傷口，再逃往北海岸偏鄉藏匿，警方當天下午5時許循線至石門區逮捕歸案。